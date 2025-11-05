Grundskollärare årskurs 1-3
2025-11-05
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Fagersta kommuns vision är att "Vi ska bli bäst på undervisning".
Alla elever ska utvecklas utifrån kunskapsmålen och sina egna förutsättningar. Välkommen att arbeta på en väl fungerande grundskola med erfarna, engagerade och utbildade lärare!
På Mariaskolan är vi cirka 55 medarbetare och 300 elever. Skolan har tre arbetslag, förskoleklass, fritidshem, 1-3 respektive 4-6. Vardera lag har en arbetslagsledare. Skolan är tvåparallellig i samtliga årskurser. Mellanstadiet har ämneslärarsystem. Skolans elevhälsa består av speciallärare, kurator, skolsköterska, biträdande rektor och rektor. Det finns tillgång till skolläkare och skolpsykolog.
Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i form av Modellen. Framtagna utvärderingsverktyg och årshjul har arbetats fram gemensamt i kommunens grundskolor.
För närvarande pågår kompetensutveckling inom läs och skrivutveckling samt matematikprojekt. Kommunens skolor har även ingått ett samarbete med Högskolan Dalarna där skolorna fördjupar sig i det SKA-arbete som pågår i kommunen. Detta kommer att fortsätta kommande läsår. Vi genomför även ett stort arbete kring NPF-diagnoser för att ge alla elever goda förutsättningar.Dina arbetsuppgifter
Brinner du för det pedagogiska uppdraget? Är du en lagspelare? Är du lösningsinriktad och gillar utveckling? Då är du kanske vår nya kollega!
Vi söker dig som är legitimerad lärare i ämnena svenska och matematik eller annan kombination. På vår skola är samarbetet mellan klasser och kollegor viktigt. Det betyder att du kommer att få stöd i ditt arbete, samtidigt som vi förväntar oss att du är med och stöttar dina kollegor i det dagliga arbetet.
I rollen som lärare leder du det pedagogiska arbetet i enlighet med skolans styrdokument. Du ansvarar för planering, undervisning, bedömning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Du ingår i ett arbetslag där samverkan och samarbete är en viktig del i ditt arbete. Du deltat aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete enligt Fagersta kommuns framtagna modell. Kvalifikationer
Innehar lärarlegitimation. Erfarenhet är meriterande.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov. Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänsten är en ferietjänst fram till 2026-06-12 med chans till förlängning.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister. Detta ska uppvisas vid eventuellt intervjutillfälle.
Vi tillämpar löpande rekrytering, tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
