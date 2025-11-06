Grundskollärare 4-6 på Furutorpskolan
Vad erbjuder vi?
På Furutorpskolan i Vinslöv årskurs 4-9 arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande miljö där både elever och medarbetare får möjlighet att växa.
Här värdesätter vi ett starkt kollegialt samarbete och har ett gemensamt mål: att ge våra elever de bästa förutsättningarna att nå sina mål.
I rollen kommer du att:
Vara mentor för en klass i årskurs 4.
Undervisa i svenska, matematik, engelska och SO i din egen klass.
Ha musikundervisning för tre årskurs 4-klasser.
Du leder det pedagogiska arbetet utifrån läroplanens uppdrag och ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi erbjuder dig goda förutsättningar att lyckas, bland annat en välutrustad musiksal som ger dig möjlighet att skapa inspirerande musiklektioner.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i åk 4-6 och gärna med behörighet att undervisa i musik i årskurs 4-9.
Som person har du förmågan att entusiasmera eleverna och att utveckla deras intresse för musik. Du strävar efter att skapa en positiv stimulerande lärmiljö. Du har god samarbetsförmåga och är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy, medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
För dig med skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta HR-administratör Simon Priebe.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kräver signering av specifika dokument, förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt Bank-ID.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Furutorpskolans riktningsfokus grundar sig i kommunens Målbild 2023 "Alla ska få bli sitt bästa". Genom detta vill vi att:
• Eleverna som lämnar Furutorpskolan ska ha upplevt en kontinuerlig utveckling av sina kunskaper och sociala färdigheter.
• Elever som lämnar skolan ska göra det med en vilja och en förmåga att vara en del i vårt demokratiska samhälle.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
