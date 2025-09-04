Grundskollärare 4-6
Vi är en skola strax utanför Vännäs med stort engagemang, där personal och föräldrar samarbetar. Vår kvalificerade personal och lärandemiljö gör att alla elever syns och är trygga. Med små klasser, hög personaltäthet och egen husmor erbjuder vi en unik skolmiljö.
Vi samverkar med Kraftverkets förskola och fritidshem som är belägna på samma gård. Vårt nära samarbete bidrar till en trygghet genom hela skolgången. Skolan består av ca 45 elever i åk F-6.
Vi söker nu efter en lärare som omgående kan påbörja ett vikariat under en av våra medarbetares sjukskrivningsperiod. Uppdraget motsvarar 80% tjänst med arbetstid måndag till torsdag. Publiceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
* Lärarlegitimation
* Du ska vara en naturlig ledare och vara trygg i din undervisning och roll
* God förmåga att skapa relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Uppdraget
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: peter@hallforsskola.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hällforshedens Friskola Ekonomisk Fören
Hällfors 38 (visa karta
)
911 91 VÄNNÄS Arbetsplats
Hällfors Friskola Kontakt
Rektor
Peter Lindgren peter@hallforsskola.com 0705738208 Jobbnummer
