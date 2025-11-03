Grundlärare fritidshem till Söderporten
2025-11-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
Vill du vara en del av en skola där gemenskap, professionalism och elevens bästa står i centrum? Välkommen till Söderporten!
Vilka är vi?
Vår skola Söderporten, är en skola där barns bästa, professionalism och gemenskap är i fokus. Vi på Söderporten har 470 elever i årskurserna F-6, fritidshem och i anpassad grundskola.
Vi strävar tillsammans efter att skapa en miljö där varje elev känner sig sedd och uppskattad. Vi är stolta över våra kompetenta och mångkulturella medarbetare som bidrar till en öppen och inkluderande arbetsplats.
Du kommer att arbeta i en dynamisk och stödjande arbetsmiljö där du kan växa både professionellt och personligt. Hos oss finns en kreativ arbetsmiljö med fokus på barns bästa och din professionella utveckling.
Söderporten präglas av ett engagerande och stöttande arbetsklimat med kompetenta kollegor men också av engagerade rektorer som prioriterar pedagogiskt ledarskap och välmående.
Fritidshemmet består av fem avdelningar i årskurserna f-klass, 1,2,3 samt 4-6.
Söderporten är en arbetsplats belägen i Hageby med närhet till skogen och kollektivtrafik. Vi värdesätter initiativtagande och ansvarstagande, en mångkulturell arbetsplats i sin absolut bästa bemärkelse!
Som grundlärare i fritidshem mot årskurs F-3 samarbetar du med dina kollegor för att ge eleverna en lärorik och meningsfull undervisning på fritidshemmet. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen så att den utgår från läroplanen och möter elevernas behov.
Du ingår i en avdelning under skoldagen och samarbetar med lärarna för att stötta eleverna i undervisningen. Tillsammans med dina kollegor i fritidshemmet planerar, genomför och utvärderar du rastverksamhet, fritidspedagogiska lektioner och fritidshemsverksamheten.
Du har alltid ett elevfokus och deltar aktivt i samplanering och kollegialt lärande med dina kollegor. Du bidrar engagerat i hela skolans kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem och kunskap om barns fritid och lärande samt barns språkutveckling. Du har erfarenhet av arbete med flerspråkiga elever och kunskap om språkutveckling.
Du har kunskap och erfarenhet av att leda barngrupper och av nära samarbete med kollegor i grupp.
Meriterande är även om du har erfarenhet av arbete med barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden.
Du lyssnar in eleverna och skapar delaktighet i undervisningen. Du sätter elevens lärande och trygghet i fokus, och du värdesätter och bedriver ett relationellt ledarskap utifrån ett mångfaldsperspektiv. Du är väl insatt i styrdokumenten och har en god förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete.
Du är engagerad, flexibel, strukturerad och tar goda initiativ samt har hög samarbetsförmåga och deltar aktivt i arbetslaget. Vidare tar du ansvar för såväl din egen undervisning som för kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan. Du är tydlig i ditt ledarskap och har ett moget och stabilt förhållningssätt.
Vidare är du flexibel och bibehåller ditt lugn även vid stressiga situationer.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 7 januari
Arbetstid: Dag och kväll fram till kl. 18:15
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 14 nov
Kontakt: Rektor Kajsa Andersson Lundblad på 0725078597, kajsa.anderssonlundblad@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Enligt överenskommelse
Rektor
Kajsa Andersson Lundblad kajsa.anderssonlundblad@norrkoping.se 0725078597 Jobbnummer
