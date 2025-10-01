Grundlärare fritidshem till Elinelundsskolan
2025-10-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252304 Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Elinelundsskolan söker en grundlärare i fritidshem mot åk 2!
Du kommer arbeta i arbetslag och du blir en del av ett härligt gäng som strävar för varje elevs bästa skola! På Elinelundsskolan erbjuds du arbete i lokaler som enbart är vigda åt fritids. Som grundlärare i fritidshem hos oss planerar och genomför du undervisningen samt observerar och bedömer vilka förmågor eleverna behöver utveckla. Utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som de får en meningsfull fritid. I fritidshemmet strävar vi också efter att främja allsidiga kontakter, social gemenskap och stärka grupprelationer. Under tiden våra elever går i skolan samverkar du med vår skolpersonal och det kan också bli aktuellt att du själv bedriver undervisning i ett eller flera ämnen under elevernas skolgång.
Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras individuella behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket men vi välkomnar även nyexaminerade grundlärare i fritidshem.
Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen. Din undervisning är modern och utifrån evidensbaserad forskning utvecklar ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
För att passa som grundlärare i fritidshem hos oss är det viktigt att du är flexibel, har ett gott bemötande till så väl elever, som personal och vårdnadshavare samt att du är väl förtrogen med våra styrdokument. Då vi är en relativt ny organisation ser vi gärna att du tycker det är roligt att vara en del av att forma Elinelundskolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Elinelundsskolan ligger mitt i en framväxande stadsdel i Malmös södra delar. Vi har nära till en spännande natur intill kalkbrottet och våra lärmiljöer skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. Skolan är nybyggt med moderna lokaler med arbetsrum till personal och grupprum till alla hemklassrum. Skolan är en F-9 skolan med ca 720 elever. För att skapa helhet för våra elever är det viktigt att våra team är effektiva och att vi utvecklas tillsammans. Därför är det också viktigt för oss att du trivs och har det bra tillsammans med dina kollegor.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
