Grundlärare fritidshem idrottsinriktning
Är du vår nya stjärna inom fritidspedagogik och idrott?
Ronnaskolan
Ronnaskolan är en tvåparallellig F-9 skola med drygt 600 elever inklusive anpassad grundskola och kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Trygghet, relationer och tillgänglig lärandemiljö är förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. I lärandet ska fokus ligga på elevernas styrkor och utifrån det ska skolan arbeta främjande och förebyggande för att ge eleverna de förutsättningar de behöver för en lyckad skolgång.
På Ronnaskolan arbetar vi med att utveckla nya strategier för lärande, att skapa utrymme för lärare att arbeta med undervisning, uppföljning och kvalitativ formativ bedömning. Detta gör vi bland annat genom att arbeta i ett tvålärarskap i stort sett inom samtliga teoretiska ämnen och i halvklasser inom de praktiskt estetiska ämnena.
Vi är ca 90 medarbetare, allt ifrån vaktmästare, kamratstödjare, lärare och annan personal som tillsammans utgår från elevens skoldag som en helhet där alla elever är allas elever.
Nu söker vi dig som vill kombinera ditt intresse för fritidspedagogik och rörelseglädje under elevens hela skoldag i en spännande lärmiljö. Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Du ansvarar för planering, undervisning och bedömning i idrott och hälsa för våra förskoleklasser samt för elever inom anpassad grundskola.
Du planerar tillsammans med dina kollegor, genomför och utvärderar den pedagogiska verksamheten som ni erbjuder på fritids med utgångspunkt i gällande styrdokument och det systematiska kvalitetsarbete som finns lokalt på skolan.
Du planera och genomför meningsfulla rastaktiviteter för elever i årskurs F-6 och genom det skapar rörelseglädje under skoldagens svåraste lektion.
Du deltar och är drivande planering och genomförande av traditionella höjdpunkter som, fritidshemmets dag, Ronnaskolans dag, Ronnajoggen, idrottsdagar och friluftsdagar.
Du deltar aktivt i hela skolans arbete med att skapa en röd tråd och ett heldagslärande.
Vem är du?
För att du ska trivas hos oss är du en lagspelare som står trygg i kunskap och erfarenhet av styrdokument och arbete inom fritidshemmet. Du ser samverkan som en förutsättning för framgång och du är en av initiativtagare som aktivt bidrar till utvecklingen som sker på fritidshemmet, inom idrotten och brinner för att utveckla utemiljön och rastverksamheten till en trygg och aktiv plats. Kvalifikationer
- Legitimerad grundlärare fritidshem inriktning idrott och hälsa
- Väl förtrogen i gällande styrdokument Lgr 22 och Lgra22
- Dokumenterad erfarenhet av att planera fritidshemsverksamhet
- Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Har erfarenhet av att arbetat i fritidshemsverksamhet under en längre tid
Meriterande:
- Erfarenhet av utomhusdidaktik
- Utbildning inom NPF och andra funktionsvarianter
- Utbildning inom lågaffektivt arbetssätt
- Utbildning inom arbetsmiljöns betydelse för lärande hos elever
- Erfarenhet av att arbeta med Vklass verktyget
- Erfarenhet av att arbeta med tecken som stöd, TAKK, och bildstöd, Widget online Dina personliga egenskaper
- Positiv
- Organiserad
- Lagspelare
- Lösningsorienterad
- Relationsskapande
- Flexibel
- Prestigelös
- Initiativtagare
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper men grundkravet är legitimerad grundlärare fritidshem med idrottsinriktning.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Kontakt
Jeanette Holm jeanette.holm@skolasodertalje.se Jobbnummer
9873252