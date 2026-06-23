Grundlärare åk 4-6 - Turebergsskolan
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2026-06-23
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Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Turebergsskolan är en skola som ligger på gångavstånd från Sollentuna centrum. På skolan går cirka 230 elever i årskurserna F-9. Vi har också en RN-enhet med ca 25 rörelsenedsatta elever samt kommungemensamma undervisningsgrupper för ca 40 elever inom autismspektrat. Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete och arbetar aktivt för att skapa en tillgänglig skola för varje elev, och våra medarbetare kännetecknas av stort engagemang och hög kompetens. Vi arbetar varje dag förebyggande och kompensatoriskt för att stödja elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna!Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad mellanstadielärare till vår kommungemensamma särskilda undervisningsgrupp för elever inom autismspektrum.
I rollen kommer du att ansvara för undervisning och mentorskap för en mindre elevgrupp om cirka 9 elever. Du arbetar tillsammans med en socialpedagog och en specialpedagog, där ni gemensamt planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån elevernas individuella behov.
Du ingår även i ett arbetslag tillsammans med flera lärare och socialpedagoger, där samarbete, erfarenhetsutbyte och ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är stabil och trygg med god förmåga att bygga relationer. Du har ett helhetsperspektiv, samarbetar väl med kollegor och bidrar aktivt i arbetslaget. Du har förmåga att leda och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.Kvalifikationer
Legitimerad grundlärare åk 4-6
Behörig i matematik, svenska, NO och SO
Erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd såsom NPF och språkstörning
Förståelse för och erfarenhet av att använda lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och relationellt lärarledarskap
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med elever inom autismspektrat
Utbildning inom NPF, autism och språkstörning
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning kontrolleras utdrag ur polisens belastningsregister. Intervjuer hålls löpande. Skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Kontakt
Bitr. rektor
Susanne Albinsson susanne.albinsson@sollentuna.se Jobbnummer
9975302