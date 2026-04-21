Growth & Onboarding Specialist till Spiris
2026-04-21
Vårt team inom Customer Success fortsätter sin satsning på tillväxt och kundresa, och nu söker vi en Growth & Onboarding Specialist. Här får du chansen att spela en avgörande roll i att fördjupa våra kundrelationer och bidra direkt till ökad försäljning på befintlig kundbas.
Som en Growth & Onboarding Specialist på Spiris kommer du att:
I det här teamet arbetar vi proaktivt för att säkerställa att våra kunder får en sömlös resa hos oss. Vi fokuserar extra mycket på att identifiera outnyttjad potential och se till att varje kund får ut det mesta av vårt erbjudande.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Du presenterar och skräddarsyr lösningar som är relevanta för kundens specifika verksamhet.
Du identifierar nya möjligheter till merförsäljning och hittar kreativa vägar för att kunden ska stanna och växa med oss.
Du ger våra nya kunder en trygg och smidig start så att de snabbt förstår värdet av vårt erbjudande.
Du arbetar tätt ihop med resten av Customer Success och använder AI-verktyg i din vardag för att effektivisera processer och maximera kundnyttan.
Vem är du?
Vi letar efter dig som trivs i mötet med kunden och ser försäljning som en naturlig del av att hjälpa våra kunder att lyckas.
Du uppnår och överträffar uppsatta mål och KPI:er i din nuvarande roll.
Du har god erfarenhet av support och sälj.
Du har ett intresse för ekonomi, bokföring och fakturering. Erfarenhet är meriterande.
Du är en skicklig kommunikatör som skapar trygghet och ser till helheten för att ge bästa möjliga rekommendation.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och tycker att laget är viktigare än jaget.
Du är en flitig användare av AI-verktyg i ditt dagliga arbete för att minimera och effektivisera manuella processer
Vår rekryteringsprocess
Vår standardprocess består av två-tre intervjutillfällen och tester. Testerna väljer vi ut baserat på tjänsten och kan innefatta logik- och personlighetstest eller caseuppgift. Vårt mål är att vi ska få en tydlig bild av varandra för att se om vi är en bra match, samtidigt som vi gör processen trevlig och lagom lång för dig.
Livet på Spiris
Vi lyfter människor som är passionerade för något och uppmuntrar att testa nya saker och utvecklas tillsammans med oss, det gäller såväl kunder som medarbetare. Givetvis brinner våra anställda för olika saker, och det är precis så vi vill ha det, för det är då vi skapar en arbetsplats där människor får vara precis som de är. Det gör att vi växer och blir bättre! Vår hybrida kultur ger dig möjlighet att arbeta från andra platser än kontoren när det passar din vardag och arbetsuppgifter. Vi tror fortfarande att kontoren är en viktig mötesplats där människor kan träffas och inspireras av varandra, därför har vi moderna kontor i Växjö, Malmö, Göteborg och Stockholm där vi träffas regelbundet.
När vi frågar våra medarbetare varför de trivs hos oss svarar de flesta företagskulturen, engagemanget bland kollegor i kombination med möjligheterna att utvecklas. Hos oss får du arbeta med omkring 200 engagerade kollegor som alla vill göra skillnad på riktigt.
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
