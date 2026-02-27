Grovarbetare/Trafikvakt sökes i Linköping
TBJ Allservice AB / Servicepersonaljobb / Linköping Visa alla servicepersonaljobb i Linköping
2026-02-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TBJ Allservice AB i Linköping
, Norrköping
, Katrineholm
, Jönköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker drivna medarbetare för kommande uppdrag inom diversearbete utomhus.
Hos TBJ Allservice får du en varierad arbetsdag där ingen dag är den andra lik. Vi söker dig som är arbetsvillig, flexibel och trivs med att arbeta utomhus i olika miljöer.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Rivnings- och städningsuppdrag
Trafikdirigering som signalvakt
Renhållning av utomhusområden
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Har B-körkort - många uppdrag kräver transport
Har erfarenhet av liknande arbete (meriterande men ej ett krav)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: habib@tbjallservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diversearbetare Linköping". Arbetsgivare TBJ Allservice AB
(org.nr 559118-6209), https://tbjallservice.se/
Teknikringen 9 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Habib Brahim habib@tbjallservice.se Jobbnummer
9769167