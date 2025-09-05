Grovarbetare inom byggbranschen

Aktiv Bygg i Malmö AB / Grovarbetarjobb / Malmö
2025-09-05


Företag: Aktiv Bygg i Malmö AB
Plats: Malmö med omnejd
Anställning: Heltid, provanställning 6 månader därefter eventuell tillsvidareanställning
Är du en engagerad och fysiskt stark person som trivs med att arbeta med händerna? Aktiv Bygg i Malmö AB söker nu en grovarbetare som vill bli en del av vårt dynamiska team inom byggbranschen!

Publiceringsdatum
2025-09-05

Om tjänsten
Som grovarbetare hos oss arbetar du med varierande arbetsuppgifter på byggarbetsplatser, såsom rivning, materialhantering, betonggjutning och enklare snickeriarbeten. Du kommer att ingå i ett team där samarbete och noggrannhet är nyckeln till framgång. Vi erbjuder en arbetsmiljö där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom byggbranschen eller liknande fysiskt arbete
Är arbetsvillig, pålitlig och har god fysisk styrka
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande)
Behärskar svenska och/eller engelska i tal och skrift

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till utveckling inom företaget
Ett engagerat och stöttande team

Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till Kim@aktivbyggmalmo.se senast 2025-10-05. Märk din ansökan med "Grovarbetare".
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: kim@aktivbyggmalmo.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aktiv Bygg i Malmö AB (org.nr 556926-4772)

Jobbnummer
9495775

