Grovarbetare inom byggbranschen
Aktiv Bygg i Malmö AB / Grovarbetarjobb / Malmö Visa alla grovarbetarjobb i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiv Bygg i Malmö AB i Malmö
Företag: Aktiv Bygg i Malmö AB
Plats: Malmö med omnejd
Anställning: Heltid, provanställning 6 månader därefter eventuell tillsvidareanställning
Är du en engagerad och fysiskt stark person som trivs med att arbeta med händerna? Aktiv Bygg i Malmö AB söker nu en grovarbetare som vill bli en del av vårt dynamiska team inom byggbranschen!Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Som grovarbetare hos oss arbetar du med varierande arbetsuppgifter på byggarbetsplatser, såsom rivning, materialhantering, betonggjutning och enklare snickeriarbeten. Du kommer att ingå i ett team där samarbete och noggrannhet är nyckeln till framgång. Vi erbjuder en arbetsmiljö där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom byggbranschen eller liknande fysiskt arbete
Är arbetsvillig, pålitlig och har god fysisk styrka
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande)
Behärskar svenska och/eller engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till utveckling inom företaget
Ett engagerat och stöttande teamSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till Kim@aktivbyggmalmo.se
senast 2025-10-05. Märk din ansökan med "Grovarbetare".
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: kim@aktivbyggmalmo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Bygg i Malmö AB
