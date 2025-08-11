Group Sustainability Controller Till Börsbolag
2025-08-11
Inwido är i stark tillväxt med höga ambitioner - vårt mål är att nå 20 miljarder i omsättning år 2030.
För att lyckas är hållbarhet en självklar del av vår strategi. Nu söker vi en engagerad och kunnig Group Sustainability Controller till vårt huvudkontor i centrala Malmö. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt och driva vårt hållbarhetsarbete framåt. Ta chansen och bli en del av vårt fantastiska team!
Om rollen
Som Group Sustainability Controller blir du en nyckelperson i vårt hållbarhetsarbete där du ansvarar för koncernens hållbarhetsrapportering och uppföljning. Rollen är bred och innefattar både operativa och strategiska delar - från rapportering och datakvalitet till analys, utveckling och rådgivning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
- Säkerställa att vår hållbarhetsrapportering är korrekt, aktuell och i linje med gällande krav.
- Driva och utveckla processer kopplade till CSRD, KPI:er och hållbarhetsdata.
- Bidra i koncernens bokslutsprocesser och rapportering - både kvartalsvis och årligen.
- Delta i framtagandet av hållbarhetsdelen i våra delårs- och årsredovisningar.
- Medverka vid interna revisioner och analyser inom koncernen (35 bolag i 12 länder).
- Hantera och utveckla vårt digitala verktyg för hållbarhetsrapportering.
- Bevaka nya regelverk - t.ex. EPBD-direktivet om energieffektivitet - och bidra till ökad intern/extern kunskap kring dessa och dess implikationer för koncernen.
- Stötta hållbarhetsbedömningar vid förvärv och andra tillväxtinitiativ.
Tjänsten är på heltid med placering i våra trevliga lokaler i centrala Malmö. Du rapporterar till Head of Sustainability Development och arbetar också nära andra koncernfunktioner. Resor inom koncernen förekommer då och då.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har god erfarenhet av hållbarhetsredovisning, gärna i en internationell miljö. Du är van vid att arbeta självständigt, men trivs också med att samarbeta över gränser och funktioner. Du har ett strukturerat arbetssätt, hög analytisk förmåga och tycker om att arbeta med både detaljer och helhet. Det är viktigt att du har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor - särskilt kopplat till mätning, uppföljning och rapportering. Publiceringsdatum2025-08-11Kvalifikationer
- Akademisk examen inom teknik, ekonomi eller hållbarhet.
- Flera års erfarenhet av hållbarhetscontrolling (gärna i en global miljö).
- Kännedom om CSRD, ESG, EU-taxonomin och andra relevanta ramverk.
- Mycket goda kunskaper i Excel och intresse för data, system och processer.
- Obehindrade kunskaper i såväl svenska som engelska (i både tal och skrift).
- Det är meriterande om du har erfarenhet av hållbarhetsarbete i ett börsnoterat bolag - men det är inget krav.
Personlighet
- Engagerad och lösningsorienterad.
- Nyfiken, kommunikativ och trygg i att ta egna initiativ.
- Prestigelös, professionell och hög integritet.
Vi erbjuder
Du blir en del av ett företag i förändring, där hållbarhetsfrågor står högt på agendan. Här får du möjlighet att påverka på riktigt, arbeta tillsammans med engagerade kollegor och växa i din roll.
Kontakt och ansökan
I det här uppdraget samarbetar vi med rekryteringsföretaget ComCube. Vänligen inkludera, i din ansökan, CV och ett motivationsbrev som svarar på:
- Varför är du intresserad av tjänsten som Group Sustainability Controller på Inwido?
- Vad tror du framför allt att du kan bidra med som Group Sustainability Controller på Inwido?
Har du några frågor beträffande rekryteringsprocessen eller tjänsten är du mycket välkommen att kontakta Helena Heijmink, 070-554 03 42, helena.heijmink@comcube.se
eller Helena Fransson, 070-554 05 04 som hjälper oss i detta uppdrag. Du ansöker om tjänsten genom att följa denna länk: https://comcube.varbi.com/se/what:job/jobID:837838/
Notera att vi arbetar med löpande urval. Vi tar endast emot ansökningar via ovan länk. Varmt välkommen med din ansökan!
Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv. Inwido har verksamheter i Sverige, Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Tyskland och Holland. "Vår långsiktiga hållbarhetsfilosofi är att vi ska vara en ledare inom hållbarhet i vår bransch - det våra bolag förbrukar för att producera ska på sikt leda till större vinster för såväl bolag som aktieägare och samhället i stort." Dotterbolagen inom Inwido påverkar både miljö och människor. Som branschledare har vi ett stort ansvar - men det öppnar också stora affärsmöjligheter. En viktig motor i Inwidos strategi för tillväxt är förvärv. Vi söker kontinuerligt nya lönsamma bolag som verkar inom komfort, inomhusklimat och trygghet med potential för fortsatt vinsttillväxt. Välkommen att läsa mer om oss på http://www.inwido.com Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-18
Inwido AB (publ)
