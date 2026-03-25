Group Accounting Specialist
Alleima Tube AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alleima Tube AB i Stockholm
, Hallstahammar
, Surahammar
, Tierp
, Sandviken
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet inom koncernredovisning och finansiell konsolidering? Har du påbörjat din karriär som revisor eller arbetar du för närvarande på en koncernfunktion idag och önskar att ta nästa steg inom ett stort svenskt bolag med global närvaro?
Hos oss på Alleima finns nu en möjlighet som koncernredovisningsekonom till vår centrala koncernredovisningsfunktion. Bli en del av vårt växande och internationellt etablerade företag där du inte bara får utvecklas professionellt utan också påverka i en miljö som ständigt utmanar och utvecklas.
Placering: Stockholm eller Sandviken
Din roll
Som Group Accounting Specialist blir du en central del av koncernens redovisnings- och rapporteringsfunktion. Du arbetar brett och strategiskt med koncernbokslut, analys, intern kontroll och utveckling av gemensamma processer och arbetssätt. Rollen är internationell till sin natur och innebär löpande samarbete med dotterbolag, controllers och övriga funktioner inom Group Finance.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvarar tillsammans med teamet för koncernens finansiella konsolidering, bokslut och årsredovisning
Säkerställer intern och extern rapportering enligt IFRS
Utvecklar och underhåller rapporter i koncernens rapporteringssystem
Driver och/eller deltar i utvecklingsprojekt inom koncernredovisning och processförbättring
Ansvarar för specifika delar i bokslutsprocessen, inklusive analys och kvalitetssäkring av data samt journalbokningar
Deltar i framtagandet av interimsrapporter och årsredovisning och ansvarar för vissa noter
Stämmer av koncerninterna mellanhavanden
Är huvudkontakt för dotterbolag avseende IFRS 16 Leasing
Din Profil
Vi söker dig som har en relevant examen inom ekonomi, exempelvis som civilekonom eller motsvarande, och som vill fortsätta utvecklas inom koncernredovisning och finansiell rapportering. Du har redan några års erfarenhet av redovisning, gärna från koncernredovisning eller revision, och du har byggt upp en solid förståelse för IFRS och hur finansiella rapporteringsprocesser fungerar i praktiken.
Du trivs i en miljö där kvalitet, analys och struktur är i fokus, och du har en stark förmåga att omvandla komplexa siffror till tydlig och tillförlitlig information. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift, och det är meriterande om du har arbetat i koncernrapporteringssystem och större ERP-lösningar.
Vi tror att du är en person med naturligt driv, som gillar att ligga steget före och som aktivt söker nya sätt att förbättra arbetssätt och bidra till utveckling. Du är nyfiken och lärande, tar gärna initiativ och motiveras av att förstå helheten lika mycket som detaljerna. Med din framåtlutade inställning, ditt engagemang och din vilja att utvecklas skapar du både resultat och positiva samarbeten.
Vad du kan förvänta dig från oss
Vi har en fantastisk möjlighet för dig som vill bli en del av vårt team på Alleima! Som en del av vårt team kommer du ha tillgång till spännande utvecklingsmöjligheter då vi ser lärande som något livslångt. Du får möjlighet att arbeta med en mängd olika kontaktytor inom organisationen och bygga interna nätverk och relationer.
Så är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett spännande team i en dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik. Skicka in din ansökan och låt oss tillsammans driva framgången framåt!
Övrig information
Vi önskar inte bli kontaktade av rekryteringsföretag eller andra försäljnings- och konsultföretag angående denna tjänst. I samband med anställning genomförs alkohol- och drogtester enligt våra rutiner för en säker arbetsmiljö.
Kontakta gärna oss om du är intresserad av tjänsten och vill veta mer:
Gullbritt Jakobsson Hoványi, rekryterande chef, +46 70 426 40 24
Är du intresserad av rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare:
Sara Kühner, ansvarig rekryterare, +46 76 495 02 40Publiceringsdatum2026-03-25Facklig kontakt
Mikael Larsson, Unionen, +46 70 307 30 48
Maria Sundqvist, Akademikerföreningen, +46 70 651 73 81
Kjell-Åke Klockervold, Ledarna, +46 70 314 24 43
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-19.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
(org.nr 556234-6832)
Engelbrektsplan 1 (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Alleima AB
9817585