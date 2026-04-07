Grönytearbetare
OnePartnerGroup Skaraborg AB / Fastighetsskötarjobb / Skövde Visa alla fastighetsskötarjobb i Skövde
2026-04-07
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Skaraborg AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Grönytearbetare säsong 2026 TidaholmPubliceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Vi kommer att anställa grönytearbetare inför säsongen 2026 med möjlighet till fastanställning. Tjänsten kommer att utgå från Tidaholm.
I dina arbetsuppgifter kommer du att utföra följande arbetsuppgifter:
• Ogräsrensning* Gräsklippning* Plantering* Vattning* Städning- & underhåll av kommersiella fastigheter yttre miljö* Beskärning av buskar & träd
Arbete på annan ort förekommer
Kravprofil Grönytearbetare NordicGreenGroup 2026:
• Arbeta och agera i enlighet med NGGs värdegrund
• Dokumenterad trädgårdsutbildning eller likvärdigt
• Minst två säsongers yrkeserfarenhet inom branschen eller liknande
• B-körkort för manuell växellåda
• Arbeta och agera i enlighet med NGGs Handbok för grönyta
• Arbete på annan ort
• Noggrann och ansvarsfull
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: Arbete på väg, Motorsågskörkort A + B, röjsågskort RA + RB samt hjullastarbehörighet. B96 behörighet.
Vi söker dig som är en naturlig och flexibel initiativtagare.
Du har erfarenhet av kundbemötande och uppskattar att ha många kontaktytor
samt en varierad arbetsfördelning.
Intresserad av trädgård och gillar att jobba i ur och skur.
Frågor om tjänsten besvaras av Patrik Anehagen 036-291 21 52. Om företaget
Vi utvecklar och underhåller hållbara utemiljöer, till företag, bostadsrättsföreningar,
Kommuner, kyrkor och privatpersoner.
NordicGreenGroup finns på följande orter: Huskvarna, Tranås, Tidaholm, Ljungby & Växjö.
Läs mer på vår hemsida: https://www.nordicgreengroup.se/
Låter det intressant? Eller vet du någon som skulle passa?
Välkommen med din ansökan senast 9 april 2026 till : jobb@nordicgreengroup.se
OBS! Ange i din ansökan vilken ort det gäller
Urvalet sker löpande och cv är ett krav.
Lön: Enligt Kommunals avtal - Trädgårdsarbetare
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar/Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skaraborg AB
(org.nr 556861-5545)
541 50 SKÖVDE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NordicGreenGroup (Thells AB) - Skaraborg Kontakt
Rekryteringskonsult/Konsultchef
Julia Hillerström julia.hillerstrom@onepartnergroup.se +46790734897
9838487