Grönsaksplockare säsong juli-oktober 2026
Bevervik Sunnerud, Cecilia / Jordbruksjobb / Linköping Visa alla jordbruksjobb i Linköping
2026-03-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bevervik Sunnerud, Cecilia i Linköping
Säsongsjobb juli-oktober 2026
Vi söker grönsaksplockare till Sunnegården grönsaker för perioden juli-oktober 2026
Våra odlingar finns utanför Mantorp där vi odlar 45 olika sorters grönsaker. Arbetsuppgifterna består av skörd, handplockning och paketering av grönsaker.
Det är ett tufft fysiskt jobb där du går eller kryper över gärdet och skördar. Allt arbete sker utomhus, oavsett väder och vind. Därför söker vi just dig som verkligen gillar att vara utomhus och är fysiskt stark och uthållig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av växtodling och grönsaksplockning, men det är inget krav.
Du behöver kunna transportera dig till oss på egen hand.
Du ansöker genom att spela in en kort video (1-2 minuter) där du berättar vem du är, dina styrkor, vad du jobbat med tidigare och varför just du skulle passa som grönsaksplockare hos oss.
Du skickar in videon tillsammans med dina kontaktuppgifter till oss på sunnegardengronsaker@gmail.com
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: sunnegardengronsaker@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "säsongsjobb2026". Arbetsgivare Bevervik Sunnerud, Cecilia
Spärringe Sunnegården 1 (visa karta
)
583 91 VIKINGSTAD Arbetsplats
Sunnegården grönsaker Kontakt
Cecilia B Sunnerud Sunnegardengronsaker@gmail.com 0702070662 Jobbnummer
9783490