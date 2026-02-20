Grillkock till Ringhals
2026-02-20
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Är du intresserad av extraarbete?
Till vår verksamhet i grilltältet på Ringhals Kärnkraftverk söker ISS efter en positiv och engagerad person som vill jobba i vårt team som Köksbiträde.
Om rollen
Som köksbiträde och grillkock arbetar du med förberedelser av mat i köket och i vår Foodtruck och serverar dagens lunch ute i grilltältet.
Du håller det rent och snyggt omkring dig och levererar högklassig service gentemot kunden. I arbetsuppgifterna ingår också disk, städ, varumottagning och andra dagliga sysslor som förekommer i ett kök. God kännedom om egenkontroll, specialkost är meriterande. Du kommer ha ett nära samarbete med kökschefen.
Anställningen är en behovsanställning på timmar. Under perioden maj-oktober under våra revisioner finns goda chanser till heltid, deltid eller timmar. Placeringsort är Väröbacka.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande med ett genuint intresse för mat och service. Du behöver vara stresstålig, flexibel och kunna anpassa arbetet efter det dagliga behovet. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå och god överblick över din arbetsstation. Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i kök alternativt arbete inom gatukök.
Det är viktigt att du behärskar svenska språket. B-körkort är ett krav.
Din ansökan
Intervjuer sker löpande och för rätt person kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista dagen att söka är den 31/3-2026.
Enligt säkerhetsskyddslagen kommer du behöva säkerhetsprövas och därmed lämna samtycke för utdrag ur Belastningsregistret för att beviljas tillträde till Ringhals kärnkraftverk då detta är klassificerat som ett skyddsobjekt.
Vid eventuell anställning kommer du som kandidat att genomföra drogprov samt läkarundersökning där godkänt resultat krävs för tillträde till arbetsplatsen.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig rekryterare Jessika Hedén, mail: jessika.heden@se.issworld.com
Obs! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
