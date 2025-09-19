GreenKeeper
2025-09-19
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
Vetlanda Golf AB
Vetlanda Golfklubb bildades 1983 och utvecklades till en 18- håls park- och skogsbana. 2015 byggdes det en korthålsbana som kanske kan rankas som Sveriges vackraste. Vi som arbetar på golfklubben jobbar varje dag för att ge medlemmarna och gästspelarna en härlig golfupplevelse.
Tjänsten vi söker är andreman till banchefen. I denna roll ingår alla skötseluppgifter som finns på en golfbana så som klippning, trimning, markarbeten, enklare fastighetsunderhåll och specialskötsel av golfbanans olika ytor. Tjänsten innebär ett tätt samarbete med banchefen för att utveckla och sköta golfbanan, så samarbete och kommunikation är viktigt.
Vi söker en person som är golfare. Det är viktigt att man har ett öga för detaljer. Man är driven, ordningsam och självgående. Personen bör ha maskinvana. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Körkort B är ett krav.
Grundläggande kunskap inom växtfysiologi är meriterande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Provanställning 6 månader tillämpas.
Start efter överenskommelse.
Sista ansökningsdatum är 2025-10-31
Skicka din ansökan och CV eller ev frågor till
Sophie Hultstrand, banpersonal@vetlandagk.com Så ansöker du
