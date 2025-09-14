Green Hotel söker Nattportier
2025-09-14
Green Hotel söker Nattportier
Vill du arbeta på en arbetsplats där omtanke, trygghet och kvalitet är i fokus? Green Hotel söker nu en nattportier till vårt team.Publiceringsdatum2025-09-14Om tjänsten
Som nattportier är du ansvarig för att ge våra gäster en trygg och välkomnande upplevelse under natten. Du hanterar in- och utcheckningar, svarar på frågor, löser eventuella problem och ser till att hotellet är säkert och väl omhändertaget under de sena timmarna.
Tjänsten innebär också administrativa och ekonomiska arbetsuppgifter som kräver noggrannhet och ansvarskänsla. Du kommer att arbeta självständigt och ha ett helhetsansvar för hotellets drift under natten.Arbetsuppgifter
Ta emot och ge service till gäster under natten
Hantera bokningar, in- och utcheckningar i vårt system
Administrativa och ekonomiska uppgifter: dagliga rapporteringar, kassahantering, sammanställningar och enklare bokföringsmoment
Övervaka hotellets lokaler och bidra till en trygg miljö
Samarbeta med övriga teamet för att ge bästa möjliga gästupplevelse
Vi söker dig som
Är trygg, lugn och ansvarsfull
Har god serviceförmåga och tycker om att möta människor
Har dokumenterad erfarenhet av ekonomi, administration eller bankverksamhet
Är lösningsorienterad och kan hantera oväntade situationer med gott omdöme
Har datorvana och kan arbeta i bokningssystem och Office-program
Erfarenhet från bank, ekonomi, kundservice eller andra roller med högt ansvar är särskilt meriterande.
Vi erbjuder
En varm arbetsmiljö i vacker miljö vid Siljan
Ett varierande och självständigt arbete
Möjlighet att bli en del av ett engagerat och professionellt team
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Vi ser fram emot att välkomna en ny nattportier till Green Hotel! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: cw@greenhotel.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Green Hotel AB
Ovabacksgattu 17 (visa karta
793 70 TÄLLBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Caroline Westling cw@greenhotel.se 024750000 Jobbnummer
