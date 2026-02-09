Grävmaskinist till Aitik
N Kraft Bemanning AB / Maskinförarjobb / Gällivare
Erfarna grävmaskinister sökes till Aitik Gällivare - Omgående start
Till snabbväxande bemannings- och rekryteringsbolaget Nkraft Bemanning söker vi nu flera drivna och skickliga grävmaskinister till våra projekt i Kiruna och Gällivare. Här får du chansen att arbeta i en viktig roll för några av Sveriges ledande bygg- och entreprenadföretag.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Vi söker nu erfarna grävmaskinister till ett längre uppdrag i Aitik, Gällivare. Uppdraget startar omgående och du arbetar i 7/7-skift med fri tillgång till boende av bra standard.
Vi erbjuder:
7/7-skift - varannan vecka ledig
Gratis och bekvämt boende nära arbetsplatsen
Konkurrenskraftig lön med tillägg och traktamente
Tjänstepension och försäkringar
Moderna maskiner och utrustning
Bra kollegor och schysst arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av grävmaskin
Är van vid arbete i större projekt och skiftgång
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett team
Har B-körkort (krav)
Plats: Aitik, Gällivare
Omfattning: Heltid, rotation 7/7
Start: Omgående
Ansök nu:
Vid frågor, kontakta Carl-David Almqvist på 073-059 46 12 eller carl-david@nkraft.se
Vi intervjuar löpande - vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B
)
982 31 GÄLLIVARE
För detta jobb krävs körkort.
9732874