Grävmaskinist enskilda avlopp

Är du en skicklig grävmaskinist med erfarenhet av enskilda avlopp? Vill du arbeta i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter och stora utvecklingsmöjligheter? Då kan du vara den vi söker!
Om Elui: Elui är en ledande aktör inom enskilda avlopp, och vi arbetar med allt från små avloppslösningar för enskilda hushåll till större system för samfälligheter och större verksamheter. Vi är stolta över att erbjuda kundanpassade lösningar med hög kvalitet och hållbarhet i fokus.
Om tjänsten: Vi söker nu en duktig och erfaren grävmaskinist för att stärka vårt team. Du kommer att arbeta med anläggning av enskilda avlopp i varierande miljöer och projekt. Utöver maskinkörning förväntas du också vara beredd att hjälpa till med andra arbetsuppgifter, såsom markarbete, installation och underhåll.
Dokumenterad erfarenhet av grävmaskinsarbete, gärna med fokus på enskilda avlopp
Du är praktiskt lagd och trivs med att arbeta både i och utanför maskiner
B-körkort är ett krav, C-körkort och andra behörigheter är meriterande
Du har god fysisk form då vissa uppgifter kan vara krävande
Erfarenhet av att arbeta med enskilda avlopp är ett plus
Personliga egenskaper: Vi söker dig som är:
Driven och självgående, med förmågan att ta egna initiativ
Arbetsam och van att hantera fysiskt arbete
En lagspelare som värdesätter gott samarbete i teamet
Flexibel och lösningsorienterad, med viljan att arbeta med varierande arbetsuppgifter
Vad vi erbjuder:
Ett fritt och varierande arbete där ingen dag är den andra lik
Möjlighet att arbeta i en dynamisk och expansiv bransch
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling
Du blir en del av ett sammansvetsat team med en stark gemenskap
Övrigt: Då vi arbetar över ett stort geografiskt område förekommer resor i tjänsten, och någon fast arbetsplats finns inte. Du kommer att utgå från hemmet och arbeta på olika platser beroende på projektets behov.
