Grävmaskinist

Stadsbelysning Sverige AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2026-08-06


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Grävmaskinist – Gatubelysning
Vi söker erfaren grävmaskinist till vår verksamhet inom gatubelysning. Du blir en del av ett team där samarbete och ansvarstagande är viktigt.

Publiceringsdatum
2026-08-06

Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av markarbeten kopplade till gatubelysning, såsom grovschakt och finplanering. Du arbetar både i maskin och tillsammans med kollega ute på arbetsplatsen.

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet som grävmaskinist
Giltigt förarbevis/yrkesbevis
B-Körkort
Svenska i tal och skrift
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla

Vi söker dig som:
Kan arbeta självständigt och i team
Är lösningsorienterad och ansvarstagande
Är flexibel och kan hjälpa till även utanför maskinen
Har möjlighet att utföra enklare elarbeten

Meriterande
Erfarenhet av gatubelysningsarbeten
Elkunskaper

Vi erbjuder
Varierande arbetsuppgifter
Ett stabilt och sammansvetsat team
Arbete inom samhällsviktig infrastruktur
Kollektivavtal – vi är anslutna ME

Placering: arbete inom Stockholms län

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: caroline.sjoborg@stadsbelysning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grävmaskinist".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stadsbelysning Sverige AB (org.nr 559336-6676)
113 59  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10023775

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