Grafisk formgivare (Vikariat)
S.P.M. Instrument AB / Formgivarjobb / Strängnäs
2025-10-21
Vi söker en kreativ och mångsidig grafisk formgivare till vår inhouseavdelning Marketing & Information i Strängnäs för att stärka upp teamet under en föräldraledighet. Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Som grafisk formgivare arbetar du med produktion av design och layout för såväl digitala som tryckta medier i gränslandet mellan teknik och kommunikation. Du samarbetar nära med vår copywriter/content writer och våra tekniska skribenter för att anpassa säljmaterial efter syfte och målgrupp i en industriell och teknisk kontext. Du deltar i framtagningen av presentationer, annonser, flyers, nyheter, webbmaterial och videor.
I ditt dagliga arbete använder du Adobe Creative Cloud-programmen InDesign, Illustrator, Photoshop och After Effects för att skapa grafiska element såsom vektorbaserad grafik, ikoner, illustrationer och rörligt material. Dessutom kommer du att ansvara för formgivning av material i olika format och säkerställa en konsekvent visuell profil genom hela produktionskedjan.
Tjänsten kan delvis utformas utifrån din profil och dina intressen. Det finns utvecklingsmöjligheter inom exempelvis fotografering, 3D-visualisering, videoproduktion, animation, AI-stöd i kreativa arbetsflöden eller strategisk marknadsföring. Profil
Vi söker dig med en relevant eftergymnasial utbildning och en kreativ förmåga att lyfta fram vår världsledande teknologi i olika typer av marknadsföringsmaterial.
För att lyckas i rollen ser vi att du
• kan balansera kvalitet med tempo och fokusera på prioriterat arbete
• är effektiv, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt och i team
• har ett öga för detaljer, är noggrann och självgående med god initiativförmåga
• har erfarenhet av digital- och tryckproduktion och förstår processen från ax till limpa
• har arbetat med olika typer av grafiska koncept, exempelvis mäss- och monterdesign.
Du har förmågan att utveckla goda relationer både internt och externt. Dessutom är du öppen för att lära dig om industriell tillståndskontroll i allmänhet och våra specifika produkter i synnerhet.
Vi erbjuder
Hos oss kan du se fram emot ett stimulerande och omväxlande arbete med goda möjligheter att utvecklas både inom och utanför dina kunskapsområden.
Marketing & Information består i dagsläget av fem dedikerade individer som samarbetar nära i en internationell miljö för att stödja våra dotterbolag och distributörer runt om i världen med marknadsföringsmaterial, produktinformation och andra former av säljstöd. Tjänsten är en heltidstjänst på vårt huvudkontor i Strängnäs, cirka 45 minuter från Stockholms central.
Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt kandidat. Skicka din ansökan med CV, personligt brev och eventuell portfolio till karriar@spminstrument.se
senast den 1 december 2025. Start; enligt överenskommelse, senast i mars 2026. Notera att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: karriar@spminstrument.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S.P.M. Instrument AB
(org.nr 556132-4228), https://www.spminstrument.se/
Finningevägen 71 (visa karta
)
645 42 STRÄNGNÄS Arbetsplats
S P M Instrument AB Jobbnummer
9568026