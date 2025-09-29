Gradare | PartnerTech | Karlskoga
Vi söker nu en engagerad och noggrann gradeare till vår kunds tillverkningsavdelning hos PartnerTech. Du kommer att arbeta med bearbetning av detaljer och komponenter, med fokus på att avlägsna grader och ojämnheter för att uppfylla höga kvalitetskrav. Rollen är en viktig del av vår produktionskedja.Dina arbetsuppgifter
Gradning och avjämning av komponenter i metall och andra material
Användning av handverktyg, slipmaskiner och andra gradningsverktyg
Kontroll och mätning av detaljer mot ritningar och toleranser
Kvalitetssäkring och rapportering av avvikelser
Aktivt deltagande i förbättrings- och effektiviseringsarbeteProfil
Erfarenhet från industriproduktion eller verkstadsarbete är meriterande
God förmåga att läsa ritningar och tillämpa mätteknik
Noggrannhet, struktur och kvalitetstänk
Självgående och ansvarstagande
God svenska i tal och skrift
Om PartnerTech Karlskoga AB
Våra produktionsanläggningar finns i Karlskoga och Filipstad och består av ca 85 CNC styrda bearbetningsmaskiner med upp till 15 axlar. Till det består våra anläggningar av moderna utrustningar för oförstörande provning och optisk mätning. Vi jobbar ständigt med att utmana oss för att utvecklas och lever i en värld där förändringar ses som förbättringar.
Vi levererar produkter främst till försvarsindustrin, men även inom energisektorn samt fordonsindustrin, vilket ställer höga krav på oss som leverantör, varvid vi är certifierade enligt ISO 9001och ISO 14001.
Vi är idag ett medelstort företag som redan gjort första delen av tillväxtresan, vi vet vad som krävs och har investerat mycket senaste åren.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Alice Nerö via e-post: alice.nero@lernia.se Ersättning
