Gör skillnad som fysioterapeut i Primärvården!
Region Kronoberg, Primärvården / Sjukgymnastjobb / Växjö Visa alla sjukgymnastjobb i Växjö
2025-09-25
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Primärvården i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Primärvården omfattar 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177 , primärvårdsrehab, Primärvårdens hälsoenhet, Familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter så att Kronobergarna får rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens i rätt tid och på rätt vårdnivå.
I primärvårdsrehab samlas alla rehabiliteringsresurser i den offentliga primärvården. Här arbetar vi som är fysioterapeuter, psykosociala resurser, arbetsterapeuter, rehabassistenter och rehabkoordinatorer. Tillsammans ansvarar vi för rehabilitering och behandling av fysisk och psykisk ohälsa på länets offentliga vårdcentraler.
Vi söker nu efter en fysioterapeut/sjukgymnast till vårt team på Dalbo primärvårdsrehab. Dalbo primärvårdsrehab är en arbetsplats med gott samarbete och snabba kontaktvägar. Här arbetar vi för att våra patienter ska få vård av god kvalitet och känna trygghet och tillit. Du kommer mötas av ett mycket fint arbetsklimat där tilliten är hög och där du har möjlighet att påverka både ditt eget arbete och verksamheten tillsammans med dina kollegor. Din huvudsakliga placering kommer vara på Dalbo primärvårdsrehab, men i ditt arbete kommer du även hantera patientflöden från Alvesta och Moheda. Tjänsten innebär flexibel placering någon dag i veckan på Alvesta primärvårdsrehab.
Hos oss får du chansen att utvecklas tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor i ett intressant och omväxlande arbete. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Hos oss möter du patienter med en stor mångfald, från olika kulturer, olika åldrar och livssituationer. Du kommer arbeta med en stor variation av diagnoser och som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen.
Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.Kvalifikationer
För att vara aktuell för denna tjänst ska du vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Har du erfarenhet av arbete inom primärvården ser vi det som meriterande men vi välkomnar även dig som är i början av din yrkeskarriär. Hos oss finns goda förutsättningar för att växa in i rollen med stöd av erfarna kollegor.
Som person är du nyfiken och lösningsorienterad. Du har god planeringsförmåga och visar både på initiativkraft och ansvarstagande. Eftersom vi arbetar nära varandra är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och ser värdet av att arbeta i team kring patienterna, samtidigt som du känner dig trygg i att arbeta självständigt och kan fatta egna beslut.
Självklart delar du vår värdegrund respekt för människan och bidrar till ett positivt och inkluderande arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
* Bifoga ett detaljerat CV
* Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 638/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
Avdelningschef primärvårdsrehab nordväst
Henric Hagelberg henric.hagelberg@kronoberg.se 0470-523998 Jobbnummer
9527242