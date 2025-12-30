Gör skillnad - Sök rollen som boendekonsulent!
2025-12-30
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Inom enheten Vuxenstöd bedrivs flera olika verksamheter, bland annat aktivitetshus, boendestöd, personligt ombud och boendeteamet. Vår målgrupp är främst personer mellan 18-65 år som är i behov av stöd genom våra insatser, kort- eller långsiktigt.
Vi söker nu en engagerad Boendekonsulent som vill vara en viktig del av ett växande Boendeteam. Här får du en stimulerande och utvecklande roll, där du både får bidra och vara med och forma arbetssätt, samverkan och rutiner i det nya teamet.
I rollen som Boendekonsulent inom Boendeteamet får du ett samhällsviktigt uppdrag och syftet är att skapa hållbara lösningar som gör det möjligt för hyresgäster att behålla sitt boende.
Tillsammans med kollegor och ett nära samarbete med externa samverkansparter bl. a hyresvärdar och kronofogdemyndigheten verkar du för att förebygga vräkningar och stärka individers möjligheter till ett långsiktigt boende.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bl. a:
* Möjlighet till semesterväxling, och extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag, cykelförmån och förmånliga rabatter via E-passi
* En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Arbetsuppgifter
Som Boendekonsulent blir du en viktig del i utformandet/framtagandet av det vräkningsförebyggande arbetet framåt och utförandet av det vräkningsförebyggande arbetet i Boendesociala teamet. Du bidrar aktivt till att forma arbetssätt och insatser framåt samt arbetar praktiskt med att stödja Alingsås invånare som är i behov av hjälp för att kunna behålla sin bostad. Arbetet omfattar såväl förebyggande insatser som hantering av interna och externa störningsärenden.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
* Vid behov delta som extra resurs i ärenden där två handläggare krävs
* Bidra till utveckling, planering och genomförande av det vräkningsförebyggande arbetet inom teamet
* Medverka i revidering, utveckling och uppföljning av rutiner och arbetssätt inom verksamheten
* Upprätthålla omfattande kontakter och samverkan med externa aktörer och myndigheter
* Arbeta med boendecoachning som innebär att ge stöd till personer som riskerar att förlora sitt boende
* Kontakt med hyresvärdar och kronofogden
Du kommer att tillhöra ett växande team som ska arbeta nära varandra för att på bästa sätt bistå Alingsås innevånare som är i behov av stöd. Arbetet är varierat och kombinerar strategiska frågor med praktiskt klientnära insatser. Du samverkar löpande med bland annat hyresvärdar, inkassobolag, Kronofogden, Hyresnämnden samt andra relevanta aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning
* Relevant arbetslivserfarenhet
* B-körkort
Det är meriterande om du:
* Har tidigare kunskap och förståelse om hyreslagen
* Kunskap för målgrupper inom beroende och /eller social
Som person vill vi att du ska ha ett stort engagemang och driv att hjälpa Alingsåsborna som behöver stöd i en utsatt situation. Du är trygg i dig själv och kan arbeta självständigt men ser också vikten av samarbete för klientens bästa. Vi ser gärna att du bidrar till det goda arbetsklimat som finns i gruppen samt att du är flexibel när arbetet så kräver.
Du behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift, och har en god förmåga att formulera dig skriftligt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningen är tidsbegränsad under en period om cirka ett år, med eventuell möjlighet till fast anställning beroende på verksamhetens behov.
För denna tjänst krävs ett utdrag ur belastningsregistret som du kan beställa via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
