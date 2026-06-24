Google Workspace Specialist
Eccera Professionals AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Till ett uppdrag hos en kund i Stockholm söker vi en Google Workspace Specialist som ska ansvara för att säkerställa att organisationens molnbaserade arbetsplats fungerar smidigt, säkert och effektivt. Du arbetar med hela livscykeln för SaaS-system, från utvärdering och implementering till drift och avveckling. Du leder integrationer mellan Google Workspace och andra plattformar, skapar åtkomstpolicys, implementerar säkerhetslösningar och optimerar användningen av verktygen för hela organisationen.
Du blir en nyckelperson i migreringar, integrationer och kontinuerlig förbättring av den digitala arbetsplatsen och samarbetar nära andra avdelningar som HR, ekonomi och utveckling för att skapa lösningar som fungerar för alla.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Administrera och optimera Google Workspace, Slack, 1Password och andra SaaS-verktyg
Implementera och hantera IAM-lösningar och säkerhetspolicys
Leda migreringar, exempelvis från Microsoft 365 till Google Workspace
Integrera Google Workspace med andra system och automatisera onboarding/offboarding
Utvärdera och införa nya digitala verktyg, samt avveckla föråldrade system
Övervaka användning, analysera systemdata och föreslå förbättringarProfilKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av systemadministration eller liknande roller
Djupgående kunskap om Google Workspace och dess applikationer
Erfarenhet av integrationer med IAM-lösningar (t.ex. Okta, OneLogin)
Förståelse för säkerhetslösningar, MFA och MDM
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av migreringar från Microsoft 365 eller andra plattformar
Kunskap om Slack, 1Password, Confluence, Jira eller liknande SaaS-verktyg
Erfarenhet av automation och scripting för administration av molntjänster
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
111 35 STOCKHOLM Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Julieth Escobar julieth.escobar@eccera.com +46734159387 Jobbnummer
9977771