Golvläggare till Sandå i Skellefteå
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Golvläggarjobb / Skellefteå Visa alla golvläggarjobb i Skellefteå
2026-07-01
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, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta med varierande projekt inom golvläggning och bli en del av ett sammansvetsat team? Nu söker Sandå fler golvläggare till verksamheten i Skellefteå.
På Sandå väntar ett varierat arbete där du får vara med på allt från mindre jobb hemma hos privatkunder till större entreprenader. Du kommer att möta olika miljöer, kunder och projekt, vilket gör jobbet både omväxlande och utvecklande.
Om rollen
Som golvläggare hos Sandå arbetar du med en stor variation av projekt och golvtyper. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Läggning av parkett-, vinyl- och laminatgolv
Montering av linoleum, textilmattor och plastmattor
Klinker- och plattsättningsarbeten
Golvslipning och renovering
Förberedelse av underlag och flytspackling
Servicearbeten hos privatkunder
Större entreprenadprojekt för företag och offentliga verksamheter
Arbetstiden är måndag–fredag kl. 06.45–16.00.
DETTA SÖKER VI
Sandå söker i första hand dig som är utbildad golvläggare eller har erfarenhet från yrket. Du har god förståelse för hantverket, kan arbeta självständigt och levererar ett arbete med hög kvalitet.
Tjänsten riktar sig främst till dig som har utbildning eller erfarenhet inom golvläggning. Har du arbetat inom ett annat hantverksyrke som exempelvis snickare eller målare kan du också vara aktuell för rollen.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har utbildning och/eller erfarenhet inom golvläggning, alternativt annan relevant hantverksbakgrund
Är självgående och ansvarstagande
Har ett öga för kvalitet och noggrannhet
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Om rekryteringsprocessen
Denna rekrytering genomförs av StudentConsulting. Du kommer att bli anställd direkt av Sandå, medan StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen.
Tjänsten är med omgående start eller enligt överenskommelse. Sandå har ett långsiktigt behov och ser gärna att rätt kandidat kan börja så snart som möjligt.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Hallvägen 5 (visa karta
)
931 36 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9987204