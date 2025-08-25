Golvläggare med erfarenhet sökes!

Göta Golv & Kakel AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Göteborg
2025-08-25


Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Göta Golv & Kakel AB i Göteborg

Vi söker en erfaren golvläggare till vårt team!

Publiceringsdatum
2025-08-25

Dina arbetsuppgifter
Som golvläggare hos oss kommer du att arbeta med installation av olika typer av golv, med särskilt fokus på service och privat bostäder. Du kommer att vara en viktig del i våra projekt, både i nyproduktion och renovering.

Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som full utbildad golvläggare
Giltigt GVK-bevis
Noggrannhet och känsla för detaljer
Förmåga att arbeta självständigt och i team
B-körkort är krav

Vi erbjuder:
En trygg anställning
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Ett positivt arbetsklimat i ett engagerat team
Möjlighet till vidareutbildning

Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och referenser till: info@gotagolvkakel.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@gotagolvkakel.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Göta Golv & Kakel AB (org.nr 559379-8548)

Jobbnummer
9475206

Prenumerera på jobb från Göta Golv & Kakel AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Göta Golv & Kakel AB: