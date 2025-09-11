Godsmottagare till Bålsta!
2025-09-11
Uppdraget
Vi söker dig som arbetat med truckkörning tidigare och har god erfarenhet från just godsmottagning. Du kommer att arbeta hos vår kund med godsmottagning men även truckkörning och andra förekommande uppgifter.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Registrering av inkommande gods i affärssystemet
Stämma av leverans mot följesedel
Stötta i påfyllning av inkommande gods, interna trucktransporter, plock av order
Du har självklart inga problem att jobba fysiskt också. Arbetstiderna är förlagda på ständig dag eller kväll.
Vem du är
Vi söker dig som är effektiv och noggrann med intresse för både praktiska och administrativa arbetsuppgifter. Du är pigg och trevlig och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare. Truckkort A och B 1-4 är ett krav samt goda kunskaper med motviktstruck och skjutstativtruck. Vi ser helst att du har tidigare vana från godsmottagning och arbete i affärssystem.
Denna tjänst ingår i Liberas uthyrningsverksamhet mot kund med möjlighet till övertagande hos kunden. Urval sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
San Aref san@libera.se Jobbnummer
9504640