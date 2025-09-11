Godsmottagare till Bålsta!

Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Håbo
2025-09-11


Visa alla lagerjobb i Håbo, Sigtuna, Upplands-Bro, Knivsta, Österåker eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Håbo, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Järfälla eller i hela Sverige

Uppdraget
Vi söker dig som arbetat med truckkörning tidigare och har god erfarenhet från just godsmottagning. Du kommer att arbeta hos vår kund med godsmottagning men även truckkörning och andra förekommande uppgifter.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Registrering av inkommande gods i affärssystemet
Stämma av leverans mot följesedel
Stötta i påfyllning av inkommande gods, interna trucktransporter, plock av order

Du har självklart inga problem att jobba fysiskt också. Arbetstiderna är förlagda på ständig dag eller kväll.
Vem du är
Vi söker dig som är effektiv och noggrann med intresse för både praktiska och administrativa arbetsuppgifter. Du är pigg och trevlig och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare. Truckkort A och B 1-4 är ett krav samt goda kunskaper med motviktstruck och skjutstativtruck. Vi ser helst att du har tidigare vana från godsmottagning och arbete i affärssystem.
Denna tjänst ingår i Liberas uthyrningsverksamhet mot kund med möjlighet till övertagande hos kunden. Urval sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), http://www.libera.se

Arbetsplats
Libera

Kontakt
San Aref
san@libera.se

Jobbnummer
9504640

Prenumerera på jobb från Libera i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Libera i Sverige AB: