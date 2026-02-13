Glas- och metallmontör
2026-02-13
För direktrekrytering till vår kund i inom byggbranschen söker vi nu en montör!Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Är du praktiskt lagd? Är du personen som ofta får ideér och drar igång olika byggprojekt? Kanske har du även erfarenhet inom byggbranschen, glasmontage eller annan praktisk yrkeserfarenhet?
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Arbetstider:
Måndag 07.00-18.00
Tisdag 07.00-16.00
Onsdag 07.00-16.00
Torsdag 07.00-16.00
Fredag 07.00-13.00Kvalifikationer
Du har ett öga för det praktiska och trivs med att arbeta med kroppen.
God kännedom kring verktyg och material och hittar alltid en lösning på eventuella problem.
Du arbetar kvalitetsmedvetet och tummar aldrig på resultatet.
Bra fysik och är inte rädd för att ta i.
Självklart är du en lagspelare som är bra på att samarbeta med kollegor och samarbetspartners.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper men ser också att du kan påvisa tidigare erfarenhet av montagearbete. Har du erfarenhet av att läsa ritningar är det meriterande.
Du kommer ha kontakt med kunder därför är det viktigt att du har god social kompetens och trivs med kundkontakt.
Välkommen att söka till ett familjärt företag som arbetar med allt inom metall, glas och solskydd. Företaget utför all byggnation kring sina projekt och ser alltid till att kunden får en helhetslösning med kvalitet. Du kommer utföra allt från små till stora uppdrag i Sundsvall med omnejd.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka! Varaktighet, arbetstid, etc.
