Gjutare | Lernia | Vrigstad

Vi söker nu efter flera erfarna gjutare till kund i Vrigstad. Är du en noggrann, säkerhetsmedveten och kvalitetsfokuserad person som trivs i ett praktiskt yrke? Då kan du vara precis den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Placeringsort: Vrigstad
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstider: Skiftform eller oregelbundna tider kan förekomma
Anställningsform: Visstidsanställnng
Tillträde: Omgående / enligt överenskommelse
Som gjutare blir du en viktig del av produktionen i ett modernt pressgjuteri. Du arbetar med att tillverka komponenter i metall genom att övervaka och hantera pressgjutningsmaskiner där smält metall fyller formar under högt tryck - en metod som används för att skapa detaljer med hög precision och god hållfasthet. Arbetet är varierande och innebär både maskinövervakning, kvalitetskontroller och efterbearbetning av gjutna detaljer.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, samarbetsvillig och trivs i en praktisk roll. Du är lösningsorienterad, har ett öga för detaljer och gillar att arbeta i ett tempo där precision och säkerhet är A och O. Arbetet omfattar skiftgång, du behöver därför vara en flexibel person som ska kunna arbeta både natt, dag och kväll. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du som söker är en engagerad person som är mån om att göra ett noggrant jobb som du känner dig stolt över.
Formell Kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska
Tidigare erfarenhet/utbildning inom industriell tillverkning / produktion, gärna inom metall eller gjuteri
Meriterande
Truckkort A+B
Erfarenhet av pressgjutning eller andra gjutmetoder
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.vetlanda@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
