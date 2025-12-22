GIS-utvecklare
2025-12-22
Vill du vara med och forma framtidens smarta samhälle med hjälp av GIS och geodata?
Hos oss får du chansen att göra verklig skillnad - att utveckla lösningar som förenklar vardagen för både medborgare och verksamheter.
Vi söker en tekniskt kunnig GIS-utvecklare som vill driva innovation och bidra till att våra visioner blir verklighet.
På Kart- och GIS-enheten blir du en del av ett kompetent och sammansvetsat team med nio engagerade kollegor. Vi är stolta över det vi gör, men är redo att växla upp. Här värdesätter vi både trivsel och utveckling, och vi ser fram emot att välkomna dig som en viktig del av vår resa.Dina arbetsuppgifter
Som GIS-utvecklare kommer dina arbetsuppgifter bestå av att utveckla och skapa smarta lösningar för kommunens behov genom att lagra, bearbeta, analysera, presentera och visualisera geografisk information. Du stöttar våra kunder genom att bearbeta/hantera geodata som kan användas i olika typer av beslutsunderlag. Du arbetar kommunövergripande med allt från integrationer, teknisk utveckling och API:er till AI, 3D, avancerad databashantering och automatiserade processer.
Vi arbetar med bland annat QGIS, ArcGIS, FME, Origo, ArcSDE, PostGIS och Geoserver, vilket gör att tjänsten kan komma att anpassas efter dig - utifrån din person, dina kunskaper och erfarenheter.
I rollen ingår:
- Stöd och support gällande geodata
- Arbeta aktivt med databashantering, digital hygien och framtidssäkring av systemen
- Utveckla och optimera automatiserade processer
- Förvaltning av kommunens GIS-plattform
- Utveckling av konceptet digital tvilling
- Hålla sig ajour med utvecklingen inom IT/GIS-området - skapa tekniska förutsättningar för datadrivna processer och hållbara digitala lösningarKvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom GIS, alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har gärna ett par års arbetslivserfarenhet inom GIS och geodata.
Det är meriterande om du har kunskap inom något eller flera av följande: FME, systemutveckling/programmering eller databashantering.
Som person är du en problemlösare, initiativtagare och vågar testa nya lösningar och idéer. Du gillar att arbeta i team men är självgående och driver dina uppdrag på ett strukturerat och effektivt sätt. Du är serviceinriktad i kontakten med både dina kunder och kollegor. Du har ett stort engagemang men framför allt en vilja att ständigt bidra till förbättring och driva utveckling. Stor vikt kommer därför att läggas på dina personliga egenskaper.
Du erbjuds
Vi kan erbjuda dig en spännande arbetsplats med varierade arbetsuppgifter där du har en viktig roll i Karlstads utveckling mot ett hållbart samhälle.
Som anställd i Karlstads kommun har du dessutom en rad förmåner. Du har bland annat möjlighet att hyra kommunens stuga i Sälen eller semesteranläggning på västkusten till ett bra pris, ta bruttolöneavdrag för miljöbil eller cykel. Här finns även möjlighet att semesterväxla för att kunna njuta av några extra lediga dagar under året. Kommunens eget friskvårdscenter heter Haga Motion som får nyttjas av alla anställda i kommunen till ett förmånligt pris. Här finns styrketräning, spinning, cirkelträning, massage med mera. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag, friskvård på arbetstid samt möjligheten att delta i olika motionslopp.
Om Karlstads kommun
Karlstad växer och stadsutvecklingen behöver möta framtidens behov. Stadsbyggnadsförvaltningens cirka 80 medarbetare har hand om detaljplaner, bygglov, och stadsmiljöfrågor för att göra den utvecklingen möjlig. Vi arbetar också med kartor och GIS- geografiska informationssystem, är kommunens representant som markägare och ansvar för kommunens strategiska naturvårdsarbete, geotekniska frågor, översvämning och förorenade områden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Stadsbyggnadsförvaltningen Kontakt
