GIS-kunnig kartstöd
2025-12-30
Har du goda GIS-kunskaper och erfarenhet av att ta fram kartor och tydliga kartunderlag? Är du noggrann, strukturerad och gillar att göra information lätt att förstå för andra? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Vi på Trädgårdsanläggare Hallblom AB söker nu en person med GIS-kompetens för avrop vid behov. Rollen innebär att du hjälper oss att ta fram kartor, underlag och visuellt material kopplat till våra projekt inom mark, trädgård och skötsel.
Vi arbetar med allt från kulturhistoriska miljöer och kommunala områden till fastigheter, skolor, bostadsrättsföreningar och privata trädgårdar - och tydliga kartunderlag är en viktig del av planering, upphandling, drift och dokumentation.
Arbetet kan ofta utföras på distans, men ibland kan det behövas att du är på plats i Uppsala.Dina arbetsuppgifter
Framtagning av kartor och kartbilagor till projekt, avtal och dokumentation
Markering av träd, belysningspunkter, arbetsområden, riskzoner m.m.
Ta fram översiktskartor inför upphandling och planering
Uppdatera befintliga kartor efter utfört arbete
Skapa tydliga kartunderlag till driftpromenader och skötselområden
Strukturera och namnge kartfiler samt dokumentera var de ligger sparade
Om dig
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av GIS och kartframställning (t.ex. QGIS, ArcGIS eller liknande)
Är van att arbeta självständigt och leverera tydliga resultat
Är noggrann och har en god känsla för layout och tydlighet
Har lätt för att kommunicera och förstå behovet i olika typer av projekt
Gärna har erfarenhet från bygg/mark/trädgård - men det är inte ett krav
Anställningsform
Intermittent anställning vid behov. Anställningen innebär att arbete erbjuds vid behov och att varje arbetstillfälle utgör ett separat anställningstillfälle.
Plats
Uppsala med möjlighet till distansarbete.Om företaget
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är ett familjärt företag med hjärtat i Uppsala. Vi kombinerar hög kompetens inom anläggning, skötsel, stensättning, snickeri och projektering - och vi gör det med kvalitet, respekt och kreativitet. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, prestigelöshet och gemenskap. Här hjälps vi åt och har kul tillsammans!
Vi har kollektivavtal och goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss är du en viktig del av helheten och vi strävar efter långsiktiga relationer med våra medarbetare.Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-01-18, urval och rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Frågor? Kontakta Lina Sandstedt, 070-342 23 73 alt. lina@hallbloms.com
