GIS-ingenjör med fokus på informationshantering
2026-01-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret har ca 340 anställda och vi sitter centralt på Kungsholmen med ca tio minuters gångavstånd till Stockholms central. Förvaltningens verksamhet genomsyras av värdeorden professionell, lösningsorienterad, helhetssyn och arbetsglädje.
Vill du vara med och forma hur stadens geodata används och utvecklas? Som GIS-ingenjör hos oss har du en varierad och viktig roll där du arbetar operativt och driver förbättringar av våra processer i nära kontakt med både kollegor och användare.
Du blir en nyckelperson i övergången till vår nya geodataplattform och säkerställer att våra geodata är korrekta, tillgängliga och användbara.
Välkommen till oss
Geodata distribution är en del av stadsmätningsavdelningen, som ansvarar för stadens grundläggande geografiska information och lantmäterifrågor kopplade till stadsbyggnad.
Vårt uppdrag är brett och tekniskt spännande. Vi ser till att geodata kommer till nytta genom kart- och geodataservice, dataleveranser, hantering av geodataavtal samt utveckling av automatiserade flöden, till exempel med FME. Vi arbetar även med 3D-modeller, både digitala och fysiska, och med långsiktig informationsförvaltning.
Vi är idag 14 medarbetare och en enhetschef som arbetar nära varandra. Just nu står vi inför en större förändring där vår nuvarande tekniska plattform ersätts av en helt ny. Det innebär nya arbetssätt, kompetensutveckling och stora möjligheter att vara med och påverka hur vi arbetar framåt.
Vi söker nu en GIS-ingenjör som vill vara en del av den här utvecklingen.
Vi erbjuder
Hos oss får du vara med på en spännande förändringsresa som ger stora möjligheter att påverka. Du får dessutom arbeta i en kreativ och tekniskt skicklig enhet med mycket kompetens. Det finns inom vår organisation goda möjligheter att arbeta med innovation och utveckling, och att se konkreta resultat av ditt arbete.
Hos oss får du:
flexibla arbetstider
friskvårdsersättning
friskvårdstimme
möjlighet att, utifrån arbetsuppgifter och verksamhetens behov, arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan
möjlighet att, växla semesterdagstillägg mot extra ledighet.
Vår arbetsplats ligger centralt i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen, i fräscha nyrenoverade lokaler.
Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som GIS-ingenjör får du en varierad roll där du både arbetar operativt och utvecklar våra processer.
Dina arbetsuppgifter är:
• arbete med dataleveranser och medborgarservice inom geografisk information
• vidareutveckling av kontorets arbetssätt och metoder för leverans av geografisk information
• stöd och utbildning till kollegor i nya arbetssätt och kompetensväxling i samband med införandet av en ny geodataplattform
• operativ geografisk informationshantering, till exempel löpande uppdatering av metadata, deltagande i informationsklassningsarbete och arbete med beslut om datadelning
• stöd till förvaltningens datasamordnare med bland annat utveckling av rutiner och omvärldsbevakning inom informationshantering av geodata
• operativt stöd till informationsägare och informationsförvaltare i den löpande förvaltningen av kontorets geografiska information.
Du blir en nyckelperson i övergången till vår nya geodataplattform, där du stöttar kollegor i kompetensväxling och säkerställer att våra geodata och informationshantering håller hög kvalitet. Du har en viktig roll i att säkerställa att geografisk information är tillgänglig, korrekt och används på rätt sätt.
En hälsning från din blivande chef
Jag heter Karin Wiklander och det är jag som blir din chef. Jag har stort engagemang för verksamheten och dess utveckling, och är mån om att skapa delaktighet genom att ta tillvara på dina idéer och drivkrafter. Mitt mål som chef är att du ska ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb, må bra och trivas. Av mig kan du förvänta dig ett tillitsfullt och engagerat ledarskap, med lättsamhet i vardagen och allvar när det behövs. Välkommen till oss!
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
avslutad högskoleutbildning med inriktning GIS, tekniskt lantmäteri eller motsvarande relevant utbildning
några års erfarenhet av GIS-arbete, gärna i rollen som GIS-ingenjör
erfarenhet av avancerad användning av GIS-programvaran ArcGIS
goda kunskaper i tal och skrift på svenska
erfarenhet av rutinbaserad informationsförvaltning
Det är meriterande om du har
erfarenhet av informationsklassning av geodata
erfarenhet av processutveckling med FME eller liknande verktyg
kunskaper i databashantering och programmering i t.ex. Python eller R
kunskap om detaljplaneprocessen
intresse av att förbättra samhällsbyggnadsprocessen och bidra till en bra stad att leva i.
För att lyckas i rollen som GIS-ingenjör lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och hos följande kompetenser:
Vi söker dig som är strukturerad och tycker om ordning och reda, särskilt när det gäller att förvalta och utveckla våra datamängder så att de är uppdaterade och användbara. Du har god samarbetsförmåga och kan bygga relationer med kollegor och andra aktörer. Vi ser också att du är initiativtagande och ser vad som kan förbättras. Du är mål- och resultatorienterad, kan driva processer framåt på egen hand och är serviceinriktad med glädje för kundkontakt och varierande uppgifter. Rollen kräver också problemlösande och analytisk förmåga för att hantera oförutsedda frågor och lösa vardagliga utmaningar på ett effektivt sätt.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret Kontakt
Karin Wiklander, enhetschef karin.wiklander@stockholm.se 08-50827371 Jobbnummer
