GIS-Ingenjör
Lindesbergs kommun, Bygg- och Geodataenheten / GIS-jobb / Lindesberg Visa alla gis-jobb i Lindesberg
2026-07-13
, Nora
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Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder kreativa samtal, högt tempo, lösningsfokuserade arbetssätt och ger dig möjlighet att driva och delta i föränderliga samhällsbyggnadsprocesser. Vi är en samverkande förvaltning mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun med ett brett uppdrag inom kommunernas samhällsbyggnadsprocesser.
Förvaltningen består av två huvudsakliga verksamhetsområden: teknisk verksamhet, och bygg och miljö.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som GIS-ingenjör blir du, tillsammans med vår nuvarande GIS-ingenjör, ett viktigt stöd till förvaltningen och våra fyra samverkanskommuner. Tillsammans driver ni utvecklingen av GIS-arbetet och bidrar till att skapa effektiva och användarvänliga lösningar som stödjer verksamheterna.
I rollen arbetar du med att skapa, förvalta och vidareutveckla tjänster baserade på ESRI-plattformen. Du deltar i eller leder projekt inom samhällsbyggnadsområdet och bidrar aktivt till att öka kunskapen om GIS i kommunerna. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat ajourhållning av geodata, framtagande av applikationer för verksamheternas behov, förvaltning av interna och externa webbkartor, GIS-analyser och framtagande av specialkartor. Du arbetar även med drift och förvaltning av det geografiska informationssystemet samt ger stöd och utbildning till kollegor i användningen av GIS.
Vi använder Sokigo som verksamhetssystem och genomför just nu en successiv migrering till ArcGIS Enterprise. Samtidigt arbetar vi med att utveckla, digitalisera och effektivisera samhällsbyggnadsprocesserna. Här får du möjlighet att vara med och påverka både arbetssätt och framtida lösningar.
Du kommer att tillhöra Bygg- och geodataenheten där 17 medarbetare arbetar inom områden som bygglov, GIS, mätning och bostadsanpassning. Enheten har en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen och bidrar med specialistkompetens inom flera områden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildningsbakgrund med inriktning GIS från universitet, högskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har tidigare arbetslivserfarenhet inom GIS och har genom ditt arbete fått kunskap eller erfarenhet av något eller några av följande system och verktyg: ArcGIS Pro, ArcMap, ArcGIS Enterprise, Sokigo, FME Form eller FME Flow. Kunskaper inom SQL, Python eller HTML är också relevanta för rollen.
Vi söker dig som gillar att analysera, driva utveckling framåt och har en god problemlösningsförmåga. Är du skicklig på att planera, ta initiativ och driva arbetet självständigt så är det här en roll för dig.
Du är noggrann och löser dina uppgifter med kvalitet. Service är viktigt för dig och du kommunicerar på ett tydligt och positivt sätt. Du har lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Eftersom rollen innebär att ge stöd och sprida kunskap inom organisationen är du pedagogisk i ditt sätt att kommunicera och har lätt för att samarbeta med andra. Du är hjälpsam och trivs i kontakten med både kollegor, verksamheter och allmänhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BMN:A 2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs Kommun
(org.nr 212000-2015)
Stentäppsgatan 5 (visa karta
)
711 80 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Bygg- och Geodataenheten Kontakt
Enhetschef
Tariq Abedalkader Tariq.abedalkader@lindesberg.se 0581-830 72 Jobbnummer
10000651