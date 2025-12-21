Gillar du popcorn och film?
Om du är passionerad för att skapa fantastiska bioupplevelser och vill vara en del av ett team där varje medarbetare gör skillnad i kundtjänsten, då är detta din chans. Vi söker tre nya filmstjärnor för vardag och helg. Sök redan idag då start är under januari.
OM TJÄNSTEN
Filmstaden strävar efter att varje gäst ska älska att gå på bio och med din hjälp kan gästerna få en extra bra upplevelse.
Vi söker nu tre engagerade studenter för rollen som kundtjänstmedarbetare till Filmstadens fina lokaler i Råsunda.
Du kommer att ingå i en studentpool med 10 andra studenter som arbetar tillsammans hos Filmstaden. I och med att flera av våra nuvarande studenter tar examen och avslutar sina studier behöver vi stärka upp studentpoolen.
För denna tjänst söker vi följande:
• 2 konsulter som arbetar vardag/ flexibel att hoppa in vid behov.
• 1 konsult som kommer arbeta varannan helg.
Arbetstider:
• Vardag: kl. 09:00 - 17:15
• Helger: kl. 10:45 - 16:15
Du erbjuds
• Ett roligt och givande extrajobb
• Schemaläggning från Academic Works bemanningsservice.
• Att arbeta mer under exempelvis jul och sommar
Dina arbetsuppgifter
• Hantera telefonsamtal och e-post för bokningar och förfrågningar.
• Svara på chatt kring frågor om biljettköp och återköp med mera.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på universitet eller högskola på minst 50 %
• Har minst 1,5 - 2 år kvar av dina studier
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Har tidigare erfarenhet av serviceyrken
• Har ett flexibelt schema och kan jobba mer under exempelvis sommar och jul
Det är meriterande om du
• Tidigare arbetat som kundtjänstmedarbetare eller receptionist
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Serviceinriktad
• Flexibel
• Strukturerad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
