Geriatriker sökes till Vårdcentralen Getinge/Harplinge
2025-09-19
Vårdcentralen Getinge/Harplinge söker nu en geriatriker som vill vara med och utveckla vårdcentralen och bidra till vår vision om att våra patienter alltid ska känna sig nöjda i kontakten med oss och att vi bemöter varandra och våra patienter på det sätt som vi själva önskar bli bemötta.
Din roll hos oss
Du är en viktig del av verksamhetens utveckling och är med och driver mottagningens arbete framåt. Vi är måna om att skapa goda förutsättningar för utbildning. Handledning av AT- och ST-läkare är en del av vårt dagliga arbete.
Vi som arbetar här är stolta över det goda samarbetet mellan våra olika professioner och trivs tillsammans. Vi är nyfikna och vågar prova nya idéer.
Vi erbjuder ett nära samarbete med kollegor från alla professioner och tror att du kommer att trivas hos oss då:
- Vi bryr oss om dig och vad du behöver för att trivas på jobbet.
- Vi bryr oss om våra patienter och vad de behöver för att trivas hos oss.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Getinge är en väl etablerad och uppskattad enhet där du får chansen att göra skillnad i människors liv samtidigt som du har ett varierande och stimulerande arbete. Här råder en trivsam och familjär atmosfär där alla i teamet samarbetar.
Vi har även en filial i Harplinge där vi, utöver den ordinarie verksamheten, bedriver äldremottagning.
Vårdcentralen Getinge består av läkar- och distriktssköterskemottagning, provtagning, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykolog, BVC samt specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes och rökavvänjning. Vi samarbetar nära med systervårdcentralen Bäckagård. Vårdcentralerna delar arbetssätt och värderingar och strävar ständigt efter att utveckla samarbetet. Getinge är en landsortsvårdcentral medan Bäckagård ligger i utkanten av Halmstads centrum. Vi har också ett nära samarbete med vår FOU-enhet samt TILMA som arbetar med läkemedelsberoende.
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom geriatrik. Du har några års erfarenhet inom primärvård eller annan relevant erfarenhet. Du har ett stort intresse för att arbeta nära patienter och vara en del av ett engagerat team av läkarkollegor.
Du är självgående, driven och har god förmåga att samarbeta. Du har ett starkt patientfokus och tycker om att utveckla och förbättra vårdprocesser. Dessutom vill du aktivt bidra till vårt utvecklingsarbete och implementering av nya metoder och rutiner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du sätter laget i första rummet. Vi arbetar tillsammans för patientens hälsa och du bidrar till att patienten upplever kontakten med oss som enkel och välkomnande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
