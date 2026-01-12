Geoteknisk sakkunnig
2026-01-12
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
, Västerås
, Arboga
, Nykvarn
, Södertälje
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en geoteknisk sakkunnig som ska ta fram ett sakkunnigutlåtande kopplat till etablering av en ny idrottshall inom kommunal verksamhet. Uppdraget omfattar att analysera tillgängligt underlag från tidigare grundundersökningar och sammanställa ett professionellt utlåtande som kan användas som besluts- och projekteringsstöd.
ArbetsuppgifterGå igenom och analysera befintliga geotekniska underlag och grundundersökningar.
Bedöma geotekniska förutsättningar och risker kopplade till planerad byggnation.
Sammanställa ett geotekniskt sakkunnigutlåtande med tydliga slutsatser och rekommendationer.
Säkerställa att leveransen håller hög kvalitet och är anpassad för projektering och fortsatt planering.
KravDokumenterad erfarenhet av geotekniska utredningar och framtagande av sakkunnigutlåtanden.
Förmåga att tolka och värdera resultat från grundundersökningar.
Erfarenhet av att formulera tydliga rekommendationer och slutsatser i tekniska rapporter.
