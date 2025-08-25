General Manager till Badhytten i Skanör
2025-08-25
Badhytten i Skanör är belägen på en av Sveriges vackraste platser och är ett välkänt landmärke på Näset. Från och med 2026 drivs verksamheten i ny regi - och nu söker vi dig som vill ta verksamheten till nästa nivå. Vår ambition är att skapa en omtalad destination i Skåne, Sverige och världen.
Badhytten kommer att rymma flera olika koncept som möter olika behov och tillfällen: en brandad restaurang och bar på ovanvåningen, en huvudrestaurang på nedervåningen, strandbar, champagnebar, nattklubb med mera. Huset kommer att ha öppet från förmiddag till sen natt, sju dagar i veckan.
Målet är att skapa en destination som håller hög internationell standard - men som också tilltalar en bred grupp gäster genom variation i miljö och koncept. Gästerna kommer från när och fjärran: internationella besökare, sommargäster och lokala stammisar - alla med höga förväntningar på upplevelse.
Vi tror starkt på att utveckla events och samarbeten som stärker varumärket och skapar en unik destination. I nuläget bedrivs verksamheten framför allt under sommaren, men vår ambition är att successivt etablera året-runt-verksamhet, främst genom olika evenemang.
Bakom bolaget står en grupp erfarna affärsledare, entreprenörer och personer med djup och lång erfarenhet från restaurang- och upplevelsebranschen.
Egenskaper vi söker
Vi söker dig som är:
En exceptionell ledare med ett starkt affärssinne
Kundfokuserad och skicklig på att bygga relationer - allt handlar om gästupplevelsen
Resultatdriven, med förmåga att förstå vad som påverkar lönsamhet och kommunicera detta till teamet
Helhetsorienterad - trots flera koncept måste känsla, service och kvalitet vara konsekvent genom hela huset
Detaljfokuserad - du ser värdet i hur flöde, ljus, ljud, musik, POS, CRM och andra detaljer formar helhetsupplevelsen
Hands-on - du leder verksamheten på plats, med ärmarna uppkavlade, inte från ett skrivbord
Trendmedveten - du håller dig uppdaterad om trender som kan utveckla verksamheten
Modig men ödmjuk - du vågar tänka nytt, men har fötterna på jorden
Ständig förbättrare - du driver utveckling och leder förändringsarbete med energi och struktur
Du kommer att leda en större organisation med många säsongsanställda. Eftersom vi även vill expandera verksamheten utanför sommarsäsongen krävs ett aktivt försäljningsarbete mot diverse aktörer och företag - något vi idag inte har men vill bygga upp.
Vi söker i första hand rätt personlighet och inställning - vi vet att ett CV inte alltid speglar potentialen. Däremot kan följande erfarenheter vara till fördel:
Dokumenterad erfarenhet av att ha skapat succé (utifrån din egen definition)
Erfarenhet från större restauranger, nattklubbar, hotell- och konferensanläggningar, events eller upplevelsebaserade verksamheter
Internationell erfarenhet inom hospitality, events, experiential marketing eller liknande
Start
Omgående när vi hittat rätt person för denna roll.
De nya ägarna till Badhytten i Skanör vill att du kommer in i ett tidigt skede och leder projektarbetet inför öppning: konceptualisering, teambygge, samt dialoger med arkitekter och byggaktörer.
Ansökan
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Sista ansökningsdagen är söndagen den 21/9.
Ägarna till Badhytten i Skanör samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Gustav Strandberg på gustav.strandberg@equality.nu
eller 076-049 53 31
Jennifer Friman jennifer.friman@equality.nu 0703-20 12 12
Jennifer Friman jennifer.friman@equality.nu 0703-20 12 12
