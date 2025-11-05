General Manager Mister York
2025-11-05
Mister York söker en driven ledare till Alingsås
Mister York är en växande hamburgerkedja som utmanar branschen och erbjuder vad vi kallar den nya generationens fast food. Vi tycker att en burgare gjord på kvalitativa råvaror inte skall behöva kosta en förmögenhet, det ska inte heller ta lång tid att få den i handen.
Mister York serverade sin första burgare sommaren 2020 ur en foodtruck. Idag öppnar vi fullskaliga snabbmatsrestauranger samtidigt som vi driver vidare och utvecklar våra mindre containerhus. Mister York har utsetts till Sveriges bästa burgarkedja 3 år i rad av burgerdudes, något vi är väldigt stolta över! Nu söker Mister York en ny General Manager till Alingsås
Är du den vi söker? Vi söker dig som har 2+ års erfarenhet och kunskap av en ledande befattning inom hotell och restaurangbranschen, där fast food är meriterande. Du har god erfarenhet av att arbeta med ekonomisk uppföljning och budgetansvar. Du arbetar lösningsfokuserat och har en god utlärningsförmåga. Du är serviceinriktad, organiserad och trivs i ledarrollen.
Vad innebär rollen som General Manager på Mister York?
Som General Manager bär du huvudansvaret över enhetens personal, drift samt måluppfyllelse, vilket inkluderar ekonomi, renlighet, kvalitet och service. Med hjälp av ett gott ledarskap får du dina medarbetare att växa genom rätt vägledning och delegering. Som högsta chef på enheten bär du som General Manager ansvar för att alla medarbetare följer de uppsatta riktlinjerna samt ansvarar för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Du är en ambassadör för företaget Mister York och du bidrar med resurser och engagemang vid behov till hela distriktet du verkar i. Du sprider god energi och skapar engagemang hos din personal för att få fler att vilja växa och utvecklas i sina roller.
Du arbetar operativt i drift på din restaurang 60% av din arbetstid där fokus är att leda genom exempel.
Som General Manager ansvarar du för driften av hela enheten, vilket bland annat inkluderar:
Optimering av restaurangens drift
Utbildningsansvar av nya och befintliga skiftledare.
Huvudansvar för inventering och inköp.
Huvudsakligt ansvar för miljö, renlighet och hälsa med uppföljning av egenkontrollprogram, checklistor och rutiner.
Försäljningsprognoser och schemaläggning utifrån Mister Yorks riktlinjer
Ansvar för behovsanalys och rekrytering till enheten
Ansvarar över att produkt och bemötande håller Mister Yorks standard
Genomföra medarbetarsamtal och coachning av medarbetare kontinuerligt
Fullständigt ekonomiskt resultat och budgetansvar
Genomför och planerar personalaktiviteter.
Anställningsform: Provanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Arbetstider: Varierande (dag, kväll, helger och natt).
Hög kvalitet är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Alla som arbetar inom vår verksamhet ska veta varför de går till jobbet varje morgon och hur de är med och bidrar. Som chef är det viktigt att du bidrar med positiv stämning på arbetsplatsen och skapar en trygg miljö för alla anställda.
Mister York är anslutna till kollektivavtal. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mister York AB
(org.nr 559258-4360), https://www.misteryork.se Arbetsplats
Mister York Kontakt
Ako Hamademin ako.hamademin@misteryork.se Jobbnummer
9590870