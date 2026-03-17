Gemmolog / Smyckesvärderare
Haileys Jewelry House AB
2026-03-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haileys Jewelry House AB i Stockholm
Vill du arbeta med ädelstenar, unika smycken och samtidigt vara med och bygga Europas största smyckeshus för restaurerade smycken?
Hos oss möts passionen för smycken, hållbarhet och entreprenörskap. Nu söker vi en gemmolog med inriktning på värdering som vill bli en viktig del av vårt växande team.
Vi är en av Sveriges mest dynamiska smyckeskoncerner, med bolagen Diamantbrev och Hailey's Jewelry House, och vi befinner oss på en spännande tillväxtresa. Varje dag passerar unika smycken, diamanter och ädelstenar genom våra händer - och nu söker vi dig som vill vara med och bedöma, förstå och ge dem nytt liv.
Här får du arbeta nära människor som älskar smycken lika mycket som du gör, i en miljö där kunskap, nyfikenhet och laganda står i centrum.
Om rollen
Som gemmolog hos oss får du en nyckelroll i verksamheten. Din främsta uppgift blir att värdera smycken och ädelstenar, både inför inköp och inför försäljning.
Du analyserar allt från klassiska diamantsmycken till mer unika och historiska föremål - och hjälper oss förstå deras kvalitet, potential och värde.
I rollen kommer du bland annat att:
Värdera smycken med och utan ädelstenar
Bedöma diamanter och andra ädelstenars kvalitet
Verifiera ädelmetaller och material
Bidra till inköpsbeslut och försäljningsvärderingar
Vara en viktig kunskapsresurs för teamet
Det här är en roll för dig som tycker att varje smycke berättar en historia - och som älskar att upptäcka den.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av smyckesvärdering eller gemmologi
Har god kunskap om diamanter, ädelstenar och ädelmetaller
Är noggrann, analytisk och trygg i dina bedömningar
Trivs både med självständigt arbete och i team
Har lätt för att kommunicera och förklara dina värderingar
Vad du får hos oss
Hos oss blir du en del av ett bolag där energin är hög, ambitionerna ännu högre och möjligheterna stora.
Vi erbjuder:
En central roll i en snabbt växande smyckeskoncern
En arbetsplats fylld av passion för smycken och hantverk
Moderna, nyrenoverade lokaler i Stockholm
Stora möjligheter till utveckling och vidareutbildning
Ett team av engagerade kollegor som älskar det de gör
Hailey's jewelry house & Diamantbrev
Pf Group består av två bolag som tillsammans skapar ett kretslopp och är pionjärer inom cirkulära smycken.
Hailey's Jewelry House bygger ett internationellt, digitalt jewelry brand med fokus på restaurerade smycken.
Diamantbrev är marknadsledande inom inköp av guld och diamanter i Sverige.
Vi sitter i Stockholm och är ett team med höga ambitioner, stark kultur och tydlig riktning. Målet är inte bara att sälja smycken, utan att förändra branschen och bygga ett varumärkesuniversum som håller över tid.
Skicka in din ansökan och bli en del av vår resa. Urval sker löpande. Vi tillsätter rollen när vi hittar rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haileys Jewelry House AB
(org.nr 559379-3564), https://www.haileysjewelryhouse.com/sv-se
102 46 STOCKHOLM
9803019