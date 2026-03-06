Gatuköksbiträde till Nobelgrillen

Koluman, Sami / Kockjobb / Göteborg
2026-03-06


Hej!
Nu söker vi gatuköksbiträde som kan jobba 4-5 dagar i veckan. Arbetstiderna varierar, det kan vara på dagen, kväll samt natt. Vi jobbar även på helgerna. Arbetet är på schemalagd arbetstid.
Du kommer att jobba med försäljning, stå i kassan, förbereda mat samt städning.
Goda Svenska språkkunskaper är ett krav pga man har direkt kundkontakt.
Erfarenhet är en fördel.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: nobelgrillen@gmail.com

Arbetsgivare
Koluman, Sami
Nobelplatsen 3 (visa karta)
416 57  GÖTEBORG

Arbetsplats
Nobelgrillen

Jobbnummer
9781804

