Gatuköksbiträde Östermalmsgrillen
2025-09-03
Vi söker nu gatuköksbiträde på både deltid och heltid enligt överenskommelse.
I vårt gatukök på Östermalm hittar du smashade burgare med finess. Hamburgare skapade från grunden av svensk högrevsfärs och frasigt bröd, för den allra bästa kombinationen. Förutom våra burgare har vi både kebab, gyros och kyckling på tallrik, sallad eller i rulle. Klassiska tunnbrödsrullar, korvar och sallader finns också på menyn. Vi finns på Östermalmstorg precis utanför tunnelbanestationen.
Du kommer arbeta i köket under lunchtid med att tillaga olika enklare rätter som finns i ett klassiskt gatukök med fokus på hemlagad mat. Du kommer få smasha många burgare då det är en av de mest populäraste rätterna. I rollen ingår även förberedelser, enklare disk, städning och kassahantering.
Vi söker fler medarbetare på både deltid och heltid. Det ställs krav på förkunskaper inom liknande bransch så om du aldrig jobbat i ett kök är det lika bra att avstå från ansökan. Du får lära dig anpassade tekniker och branschspecifika kunskaper på plats. Huvudsaken är att du är villig att arbeta, samarbeta med kollegor och vill utvecklas.
Öppettiderna är Måndag-Torsdag 09-22 Fredag 09-02 Lördag 10-02 Söndag 10-21
Vi är flexibla med arbetstiderna och kommer överens om detta i senare skede men man ska kunna vara tillgänglig alla dagar helst vid behov.
Tjänsten tillsätts snarast.
Vid intresse maila CV till ostermalmsgrill@gmail.com
alternativt ansök här direkt via arbetsförmedlingen.
Välkommen med din ansökan :)
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: ostermalmsgrill@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östermalms Grill AB
Östermalmstorg
114 42 STOCKHOLM
Östermalmsgrillen Jobbnummer
9491015