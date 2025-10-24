Gatu- och parkarbetare
2025-10-24
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Genom friskfaktorerna arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö där medarbetare ska må bra och trivas på arbetet.
Gata/Parkenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med förvaltning, utveckling samt drift och underhåll av utemiljöer i hela Osby kommun. Enheten sköter kommunens parker, skog, skolgårdar, badplatser, leder, gator och vägar med mera. Enheten har ett brett uppdrag med varierande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Har du intresse och kunskap om drift och underhåll av utemiljöer? Trivs du med ett fysiskt arbete där du arbetar utomhus i alla väder? Bli då en del av vårt team och gör Osby finare tillsammans med oss!
I rollen som gatu- och parkarbetare med inriktning anläggning och underhåll kommer du att spela en viktig roll i att vårda och underhålla kommunens offentliga utomhusområden. Dina arbetsuppgifter kommer vara mångsidiga och inkluderar allt från att underhålla gator, broar samt trafikanordningar till att klippa gräs, renhålla, lägga i bryggor, byta skyltar och laga påkörningsskador. Tjänsten innebär också verkstadsarbete såsom service av maskiner samt däckbyten. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma för att säkerställa att vår kommun förblir ren, hållbar och trygg att vistas i.
Tjänsten kommer att vara involverad i kommunens vinterväghållning. Detta innebär att du kör maskiner och arbetar med att säkerställa att våra ytor är säkra och framkomliga.
Arbetstiderna för denna tjänst sträcker sig mellan klockan 7 och 16, men det förekommer beredskap under vintersäsongen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom området mark och anläggning eller har motsvarande kunskaper inom området genom din arbetslivserfarenhet. Du har arbetslivserfarenhet i närtid av mark, drift och underhåll, park och anläggningsarbeten samt har minst B-körkort för manuellt växlad bil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du som person har förmåga att se vad behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du samarbetar väl och har ett prestigelöst förhållningssätt i samarbetet med andra. Du har förmågan att hitta alternativa lösningar på uppkomna problem, anpassar dig till olika situationer och kan ändra ditt syn- och förhållningssätt när det behövs. Du ser möjligheter i förändringar.
Meriterande:
Arbete på väg 1.1-1.3
Utmärkningsansvarig 2.2
Heta arbeten
Truckkort
Behörigheter till anläggningsmaskiner så som hjullastare och grävmaskin
BE körkort
Verkstads/reperationsvana
Liftutbildning
BASÄSKYDD
BASÄVISTA
Lekparksbesiktning
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "133/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby Kommun Kontakt
Enhetschef GataPark
Marie Persson marie.persson@osby.se 0479-528052 Jobbnummer
