Gästservicemedarbetare | Behovsanställning
Branäsgruppen AB / Rese- och trafikjobb / Karlstad Visa alla rese- och trafikjobb i Karlstad
2026-08-01
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Brinner du för service och tycker om att hjälpa människor? Vill du arbeta i en verksamhet där ingen dag är den andra lik och där du får vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster? Då kan du vara den vi söker!
På Branäsgruppen arbetar vi nära både våra gäster och medarbetare ute på anläggningarna. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för fantastiska skid- och cykelsemestrar på Branäs och Kungsberget. Nu söker vi fler engagerade medarbetare till vårt Gästservice-team på huvudkontoret i Karlstad.
Om rollen
Som medarbetare på Gästservice är du en viktig del av våra gästers upplevelse. Du hjälper dem att planera, boka och få ut det mesta av sin vistelse hos oss.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Hjälpa och vägleda gäster via telefon, e-post, chatt och sociala medier.
Sälja och boka boende, liftkort, aktiviteter och andra produkter.
Besvara frågor före, under och efter gästens vistelse.
Hantera ändringar, avbokningar och andra gästärenden
Samarbeta med våra anläggningar för att hitta lösningar och ge bästa möjliga service.
Arbeta i vårt bokningssystem R360 samt andra administrativa system.
Telefonen är vårt viktigaste arbetsverktyg, därför är det viktigt att du trivs med att prata med människor, lyssna in deras behov och ge ett tryggt och engagerat bemötande.
Tjänsten innefattar dag- och kvällsarbete samt helger och det är viktigt att du är flexibel och lösningsorienterad. Då detta är en behovsanställning så ska du som söker tjänsten kunna arbeta minst en dag i veckan.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att hjälpa människor och som får energi av att skapa goda gästupplevelser. Du är serviceinriktad, engagerad och har lätt för att sätta dig in i våra gästers behov.
Du trivs i ett högt tempo och kan hantera flera ärenden samtidigt utan att tappa fokus eller kvalitet i ditt arbete. När utmaningar uppstår är du lösningsorienterad och tar ansvar för att hitta den bästa vägen framåt för både gästen och verksamheten.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har ett genuint intresse för service.
Är stresstålig och trivs i en händelserik arbetsmiljö.
Är lösningsorienterad och ansvarstagande.
Har lätt för att samarbeta och bidra till en positiv laganda.
Kommunicerar väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet från kundservice, besöksnäring, försäljning eller liknande arbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där gemenskap, utveckling och service står i fokus. Du blir en del av en växande organisation med stark framtidstro och möjlighet att utvecklas.
Som medarbetare hos oss får du bland annat:
En inspirerande och utvecklande arbetsplats.
Härliga kollegor och stark teamkänsla.
Personalrabatter på våra anläggningar.
Rabatt på boende för familj och vänner.
Möjlighet att låna skidutrustning.
Förmånliga priser i restauranger och butiker.
Flera andra uppskattade personalförmåner.
Ansök
Detta är en behovsanställning. Sista ansökningsdag är 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Caroline Bejmo, caroline.bejmo@branasgruppen.se
, 054-132603. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7826821-2126694". Arbetsgivare Branäsgruppen AB
(org.nr 556694-2107), https://jobba.branasgruppen.se
Drottninggatan 40 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Arbetsplats
Branäsgruppen Jobbnummer
10017860