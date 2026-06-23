Garantitekniker Ulvsunda
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2026-06-23
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Företagsbeskrivning:
Vill du arbeta i en högteknologisk miljö där du får använda din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga? Vi söker nu en tågtekniker till vår depå i Ulvsunda, där du kommer att arbeta med garantiarbete och felsökning på tre av Stockholms spårvägsflottor. Om du vill bli en del av ett engagerat team och bidra till driften av några av Stockholms viktigaste kollektivtrafikfordon är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag.
Arbetsbeskrivning: Om rollen
Som tågtekniker blir du en nyckelperson i vårt garantiarbete, där du arbetar med totalt 53 spårvagnsuppsättningar från tre fordonsflottor; Lidingöbanan, Spårväg City och Tvärbanan. Du blir anställd som garantitekniker. Samtliga fordon är CAF-tåg, vilket innebär att du arbetar med moderna, komplexa och tekniskt avancerade system.
Arbetet innebär felsökning, garantiunderhåll och systematiska kontroller på fordonens tekniska system. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor, och bidrar aktivt till förbättringar i våra processer och rutiner. Skiftarbete förekommer.
I rollen kommer du bland annat att:
Utföra avancerad och systematisk felsökning samt avhjälpande och förebyggande underhåll på alla fordonssystem
Genomföra garantiunderhåll, exempelvis dörrjusteringar, pneumatiska tester, läckagekontroller, kylkretsar, startmotorer och tester under spänning
Medverka i tekniska utredningar och analyser samt föreslå förbättringsåtgärder
Delta i provinstallationer på spårvagnar och deras system
Uppdatera fordon och material i garantihanteringssystemet
Genomföra kvalitets- och säkerhetskontroller enligt relevanta järnvägsstandarder
Säkerställa att arbete utförs enligt företagets rutiner och policys
Stötta produktionspersonal vid tekniska problem
Hantera tekniska avvikelser kopplade till fordon och komponenter
Din profilVi söker dig som har:
Gymnasieutbildning eller motsvarande inom el eller fordonsteknik
God kännedom om el, elektronik, mekanik, hydraulik och pneumatik
Erfarenhet av felsökning (minst 5 år) – gärna från järnvägsindustrin
B-körkort
Du har erfarenhet av att upptäcka fel och genomföra rotorsaksanalys i flera olika system. Du kan tolka elektriska, hydrauliska och pneumatiska scheman och är dessutom skicklig på att använda diagnostikprogramvara samt test- och mätutrustning.
Då arbetet sker i en multinationell miljö ser vi att du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. I arbetet kan du arbeta självständigt när det behövs, samtidigt som du trivs med att samarbeta i team. Du är anpassningsbar, lösningsorienterad och hanterar förändrade förutsättningar på ett strukturerat sätt. Noggrannhet och ansvarstagande är avgörande i vårt arbete, då säkerheten alltid står i fokus och är en central del av varje moment vi utför.
Förmåner & erbjudande Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
Gratis mensskydd på alla våra arbetsplatser
Kompetensutveckling och interna utbildningar
Plats & omfattning Plats: UlvsundaOmfattning: HeltidStartdatum: Enligt överenskommelseArbetstider: Nattskift, arbete 7 dagar, ledig 7 dagarForm: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-tester OPTO och CORE för att få en rättvis och objektiv bedömning av dina färdigheter. Vi gör en bakgrundskontroll innan anställning erbjuds. Då denna tjänst är säkerhetsklassad ingår även en hälsoundersökning i rekryteringsprocessen, denna bekostas av oss. Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 19 juli, men vänta inte – tjänsten kan komma att tillsättas innan dess. Profilbeskrivning:
Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
Professionalism – vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
Förtroende – vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
Hållbarhet – vi tar ansvar för människor, miljö och framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5410-44265135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EuroMaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/
168 69 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EuroMaint Jobbnummer
9974594