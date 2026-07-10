Garagevärd
Aimo Park Sweden AB / Väktarjobb / Malmö Visa alla väktarjobb i Malmö
2026-07-10
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Aimo park är ett parkeringsbolag. Med framtiden i sikte. Vi är ett snabbväxande bolag med startup-anda. Genom innovativa och hållbara mobilitetslösningar underlättar vi människors vardag. Det är dags att Rethink Parking.
Om rollen Aimo Park i Malmö söker en garagevärd som ska ansvara för städning och underhåll av våra parkeringsgarage i affärsområdet.
Som garagevärd kommer du att självständigt säkerställa att garagen är i gott skick och att städning utförs i enlighet med anläggningsbeskrivning och aktuellt körschema. Andra arbetsuppgifter är att garaget maskinsopas, är fritt från skräp, glasytor putsas samt att damm och annan smuts från t ex. rör, skyltar och dylikt torkas av.
Du kommer även att ha följande arbetsuppgifter:
Ansvarar för att brister åtgärdas och vid behov felrapportera.
Hjälpa parkerande kunder och besvara deras frågor kring t.ex. parkeringsmöjligheter samt hänvisa till intern kontakt för hjälp i frågan.
Vara en länk mellan Aimo Park och uppdragsgivaren.
Bemöta och säkerställa att kunders förfrågningar om parkering i garaget kan genomföras.
Det är ett fritt arbete för dig som gillar att ta ansvar. Arbetet innebär mycket kontakt med kunder och människor. För rätt person finns även möjlighet att utvecklas inom den avdelning som du kommer att tillhöra, Aimo Parks teknikorganisation.
Denna tjänst är en tillsvidareanställning på heltid. Tjänsten påbörjas med en provanställning på 6 månader. Du kommer att arbeta dagtid men med varierande arbetstider. Kvällsarbete förekommer vid enstaka tillfällen. Det förekommer även helgarbete var tredje helg.
Om dig
Vi söker dig som har en positiv attityd, förmåga att arbeta självständigt och klarar av att följa instruktioner och schema. Du behöver även vara bra på att samarbeta samt vara lyhörd.
Vidare ser vi att du:
Är en god representant för Aimo Park
Gymnasieutbildad
Gärna har minst två års erfarenhet av serviceyrke
Har B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har datavana
Har du arbetat med liknande arbetsuppgifter är det meriterande men inget krav.
Teknisk erfarenhet är meriterande
Vi erbjuder
Hos oss kommer du att tillhöra ett starkt och sammansvetsat team som arbetar mot samma mål, att alltid ligga steget före och bidra till samhället. Arbetsplatsen präglas av personligt engagemang, gemenskap och vi delar med oss av både kunskap och erfarenhet, vi har även väldigt roligt tillsammans.
Vi erbjuder en trygg anställning genom kollektivavtal "Bevaknings och säkerhetsavtalet" som reglerar och säkerställer anställningsvillkor som lön, pension, försäkringar, semester med övrigt. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och lunch/rikskort.Publiceringsdatum2026-07-10Så ansöker du
Vi ser fram emot att få in din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-08-17. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan redan idag!
För mer information om företaget hänvisar vi till vår hemsida www.aimopark.se
Har du frågor om tjänsten kontakta Douglas Stålhammar douglas.stalhammar@aimopark.se
Varmt välkommen med din ansökan! Om företaget
Aimo Park ägs av det japanska företaget Sumitomo Corporation. Med fokus på innovation och människans behov jobbar Aimo Park kontinuerligt med att ta fram nya mobilitetslösningar och innovationer som underlättar människors vardag.
Vi är Nordens ledande parkeringsbolag och har idag cirka 800 anställda. Aimo Park står nu inför en spännande förändringsresa där vi strävar efter att bli det mest innovativa företaget i branschen. Hos oss kommer du att få vara med och skapa något nytt! Vi vill berika våra kunders vardag genom smart parkering och mobilitetslösningar där vi är övertygade om att allt ska ledas av innovation. Hur kommer framtidens smarta städer att se ut med självkörande bilar, en anpassning efter fler elbilar i städerna är några av de frågor som väntar. Vi vill vara med och svara på dessa frågor och bidra till ett samhälle där människan alltid kommer först. Det genom att bevisa att saker som trafiksäkerhet och "sharing economy" kommer att gynna inte bara dagens människor utan även kommande generationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053122-2096882". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aimo Park Sweden AB
(org.nr 556553-5548), https://career.aimopark.se
Brännögatan 9 (visa karta
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211 24 MALMÖ Arbetsplats
Aimo Jobbnummer
9999766