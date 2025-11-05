Garagearbetare
2025-11-05
Vi söker medarbetare till Karlstads Bilhandel AB.
Vi söker dig som är driftig , kvick, social, lojal, villig att lära dig , har lätt för att följa instruktioner. Jobbet är variationsrikt, då det finns flera olika segment att jobba med. Arbetsuppgifter är enkel bilvård såsom biltvätt, städning av bilar, körningar till verkstad och besiktning mm. Hämtningar av bilar i andra städer då resor sker med tåg. Mao är det olika uppgifter varje dag som kan göra jobbet mindre monotont. Erfarenhet från fordon är ett stort plus, körkort B är ett krav. Man eller kvinna, gammal som ung går lika bra. Det viktiga är att det finns arbetsmoral och vilja. Individuell lön enligt kollektivavtal , 50-100% arbetstid , Arbetstid är flexibel, mestadels 9-18. Helgjobb förekommer.
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
