Uppdragsledare schema/lön
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2026-06-08
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Vi letar nu efter en senior uppdragsledare för ett spännande uppdrag på en myndighet.
Uppdragsbeskrivning
Myndigheten har behov av en senior uppdragsledare som kan leda uppdraget att se över organisation och arbetssätt för planering och uppföljning av arbetstid; ansvarsfördelning och processen i främst schemahantering som är kopplat till löneutbetalning.
Uppdragsledaren har en bred och djup förståelse för utvecklingsprojekt och erfarenhet av att leda komplexa projekt eller uppdrag. Dina främsta uppgifter som uppdragsledare är att leda och koordinera arbetet i arbetsgruppen. Du är även föredragande i styrgruppen och har en omfattande dialog med övriga intressenter. Uppdraget ansvarar för att implementera organisation och framtagande av styrande och stödjande dokument för att få till arbetssätt och processer inom området.
Uppdragsledaren ska säkerställa den mest optimala organisationen inklusive processer och arbetsflöden samt roller och ansvar för schemaplanering inom myndigheten. Uppdragsledaren ska även ta fram stödmaterial för t.ex. chefer att räkna ut sitt resursbehov som schemaläggare kan utgå ifrån. Ett stödmaterial som räknar ut optimal bemanning och därmed också följer lagar och regler.
Obligatoriska krav
Erfarenhet av att implementera schema- och lönesystemet Heroma i en statlig myndighet där oregelbunden arbetstid förekommer.
Erfarenhet av att införa organisation och roller för schemahantering
Erfarenhet av att leda komplexa projekt eller uppdrag. Erfarenheten ska omfatta helhetsansvar för uppdragets genomförande, inklusive styrning, uppföljning och rapportering.
Mångårig erfarenhet av att leda stora IT-utvecklingsprojekt
Mångårig erfarenhet av agilt arbetssätt
Mycket god förståelse för schema- och löneprocessen, lönetjänster, schemahantering och HR-processer.
Kunna prata och skriva flytande svenska
Meriterande
Erfarenhet av förändringsledning
Erfarenhet av organisationsutveckling
Erfarenhet av arbete med organisationsförändringar inom schemahantering
Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet hos stat, kommun, eller landsting alternativt hos ett större företag (> 100 anställda)
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Stockholm (visa karta
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175 62 STOCKHOLM Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9952762