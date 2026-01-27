Game changer
2026-01-27
Som Game Changer är du en brobyggare mellan isolering och gemenskap. Du möter hemmasittare där de befinner sig - ofta i den digitala världen - och använder datorspel som verktyg för att skapa förtroende och öppna dörrar till stöd och nya möjligheter. Rollen som Game Changer är en ny och innovativ tjänst med målet att bryta social isolering hos hemmasittare. Genom uppsökande arbete och relationsskapande insatser hjälper du individer att hitta tillbaka till gemenskap och stöd.
Tjänsten är på 25-50 % med tillträde snarast och finns organiserad under kommunstyrelsen. Du utgår från vuxenenheten Maria Nova i centrala Mariestad.
Som Game changer arbetar du främst med målgruppen ungdomar från 18 år och uppåt. Här fyller du en viktig funktion för att minska isolering och ökad delaktighet för hemmasittare genom innovativa metoder som kombinerar teknik och mänsklig kontakt. I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
* Uppsökande arbete mot personer som isolerat sig från skola, arbete eller sociala sammanhang.
* Skapa kontakt och bygga förtroende genom digitala aktiviteter, främst datorspel.
* Fungera som en brygga till andra insatser, exempelvis skola, vård och socialtjänst.
* Samverka med kollegor och externa aktörer för att skapa individuella lösningar.
* Dokumentera och följa upp insatser enligt verksamhetens rutiner.
Tjänsten sträcker sig fram till 261231. Du arbetar till stor del på dagtid men avvikande arbetstider kan också förekomma.Kvalifikationer
För att vara aktuell för denna roll ska du ha:
* God förståelse för spelkultur och digitala miljöer.
* Erfarenhet av relationsskapande arbete med unga eller vuxna i utsatta situationer.
* Förmåga att arbeta självständigt och uppsökande.
* Kreativitet, tålamod och flexibilitet i arbetssätt.
Som person är du empatisk och lyhörd med ett lösningsorienterat och initiativrikt förhållningssätt. Vidare är du social och kommunikativ samt har lätt att skapa förtroende med andra människor.
B-körkort krävs för tjänsten.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Rekrytering sker löpande vilket innebär att intervjuer kan ske redan under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
