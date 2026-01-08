Galinas Pizza
2026-01-08
På Galinas Pizza serverar vi pizza i världsklass! I januari utökar vi teamet och ser fram emot din ansökan.
Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar via telefon eller på plats. Vänligen respektera detta.
Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv, vill arbeta i team, har ett genuint matintresse och älskar pizza. Du ska vara stresstålig och föredra ett högt arbetstempo.
Du tar med god servicekänsla emot våra gästers beställningar, både på plats och via telefon. Med gott ordningssinne ansvarar du för utlämningen av pizzor samt servering av öl och vin. Du kommer också få lära dig lägga beställningar och med hjälp av våra rutiner se till att hålla köket rent och snyggt.
Vi utbildar dig steg för steg i pizzabakning, från tillredning av deg till färdig pizza.
Vi ser gärna att du haft tidigare erfarenhet av att jobba inom restaurang, kafé eller annat serviceyrke. Du bör vara snabblärd, ha lätt för att ta till dig instruktioner och feedback. Du behärskar svenska språket i både tal och skrift. Dina arbetstider varierar med betoning på kvällar och helger. Lön enligt kollektivavtal.
Prioriterar du att trivas och må bra på arbetet och vill arbeta inom en trygg koncern med fokus på kvalitet, som fortsätter att utvecklas och växa?
Då kan det vara dig vi söker! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: Info@galinaspizza.se
